Nederlander met 25 goals in 2022/23 moet Groningen terug naar Eredivisie helpen

Maandag, 29 mei 2023 om 13:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:58

FC Groningen wil van Kevin van Veen zijn nieuwe aanvalsleider maken. Dat meldt RTV Noord maandagochtend. De 31-jarige centrumspits heeft een uitzonderlijk seizoen bij het Schotse Motherwell achter de rug, waar hij liefst 25 goals in 38 competitiewedstrijden produceerde. In de Euroborg moet Van Veen het vertrek van Ricardo Pepi gaan opvangen.

Groningen degradeerde dit seizoen uit de Eredivisie en wil binnen één jaar weer terugkeren op het hoogste niveau. Dat denkt de Trots van het Noorden te kunnen doen met Van Veen. De geboren Eindhovenaar maakte afgelopen jaargang doelpunt na doelpunt en eindigde als tweede op de Schotse topscorerslijst. Bovendien vestigde Van Veen een reeks van tien wedstrijden op rij waarin hij scoorde: iets wat Mark Viduka in het seizoen 1999/20 voor het laatst lukte in de Premiership.

Wouter Gudde, algemeen directeur van Groningen, reisde onlangs al af naar Schotland om Van Veen te overtuigen. Die zou niet onwelwillend tegenover een rentree op de Nederlandse velden staan. Groningen zal daarvoor wel een afkoopsom moeten betalen, daar Van Veen nog een jaar onder contract staat bij Motherwell. Van Veen voetbalt sinds 2015 over de grens en kwam in 2016 een kleine vijf maanden op huurbasis uit voor SC Cambuur. Eerder speelde hij voor onder meer Helmond Sport en het voormalige FC Oss (nu TOP Oss).

Pepi keert eind juni in principe terug bij zijn werkgever FC Augsburg, maar bekend is dat de Amerikaan mag uitkijken naar een andere broodheer. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is Feyenoord de gesprekken met hem al gestart. Ook PSV en het Engelse Crystal Palace zouden Pepi met bovengemiddelde interesse volgen, al kleeft er een flink prijskaartje aan een eventuele transfer. Augsburg betaalde FC Dallas vorig jaar zomer namelijk zestien miljoen euro voor Pepi en de Duitsers zijn niet van plan om daar een cent op achteruit te gaan.