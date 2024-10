Nederland ziet Portugal ondanks zege Feyenoord op Benfica inlopen op coëfficëntenlijst

Nederland incasseerde deze Europese week een behoorlijke tik op de coëfficiëntenlijst. Ondanks de knappe uitzege van Feyenoord bij Benfica (1-3), liepen de Portugezen 0,367 punt in. Nederland staat op de ranglijst nog wel altijd drie volle punten voor op Portugal.

Met het speelschema bleek het een pittige week voor het Nederlands voetbal. PSV reisde af naar Parijs voor een loodzwaar Champions League-affiche tegen Paris Saint-Germain, AZ wachtte een helse taak in Londen, tegen Tottenham Hotspur, FC Twente had in Lazio een lastige kluif en Feyenoord kende een belangrijke maar moeilijke ontmoeting met Benfica.

Het begin van de Europese week was voor de Nederlandse ploegen veelbelovend. PSV pakte een knap puntje in het Parc des Princes (1-1), terwijl een uitstekend Feyenoord Benfica dus versloeg. Bij de vroege donderdagavond wedstrijd bleek een weinig sprankelend Ajax bovendien te sterk voor Qarabag: 0-3.

Nederlandse teams hebben door de positie op de ranglijst zes startbewijzen, maar omdat Go Ahead Eagles sneuvelde in de voorrondes van de Conference League zijn er vijf teams actief in Europa. Een overwinning levert 2,000 punt op, gedeeld door het aantal startbewijzen. In het geval van Nederland dus door 6, in Portugal (waar alle vijf ploegen nog in Europa spelen) door 5.

Door zeges van Feyenoord en Ajax (+0,666) en de remise van PSV (+0,167) mocht Nederland deze week 0,833 coëfficiëntenpunt bijschrijven. Dat is 0,367 punt minder dan Portugal. Clubs uit dat land noteerden deze week drie zeges en twee gelijke spelen.

Sporting Portugal was in Oostenrijk met 0-2 te sterk voor Sturm Graz bij een duel in de Champions League. Porto won met een 2-0 zege op Hoffenheim betrekkelijk eenvoudig in de Europa League, terwijl Vitória Setúbal op het derde Europese niveau te sterk was voor het Zweedse Djurgårdens (1-2).

Benfica verloor in eigen huis dus van Feyenoord, terwijl Braga in de slotminuut het onderspit dolf tegen het Noorse Bodø/Glimt (1-2). Derhalve mag Portugal 1,200 punt bijschrijven op de coëfficiëntenranglijst, daar zij met vijf Europees actieve teams voor iedere zege 0,400 punt verdienen.

Portugal, plek 7, nadert Nederland, plek 6, zodoende op de ranglijst. Portugal klimt door de succesvolle week naar 54,216 coëfficiëntpunt, terwijl Nederland stijgt tot 57,400. Zodoende heeft ons kikkerlandje nog altijd een voorsprong van ruim drie volle punten op de Zuid-Europeanen.

Het is van cruciaal belang dat Nederland de zesde plek op de ranglijst behoudt. Die eindklassering is in het seizoen 2025/26 namelijk goed voor twee directe Champions League-tickets. De nummer drie stroomt in de derde voorronde van het miljardenbal in.