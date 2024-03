Nederland verplicht Aston Villa detail op shirt weg te halen voor duel met Ajax

Aston Villa speelt donderdagavond met een andere shirtsponsor dan gebruikelijk. In de achtste finale van de Conference League komen the Villans in de Johan Cruijff ArenA uit tegen Ajax, maar de Engelsen mogen vanwege de Nederlandse wetgeving niet spelen met het online casino BK8 op het shirt.

In plaats van het wedkantoor zal donderdagavond de naam Acors op het tenue staan. Het is een fraai gebaar van Aston Villa, dat met de actie aandacht vraagt voor het kinderhospice uit Birmingham.

Door de Nederlandse kansspelwetgeving is het niet toegestaan om te spelen met de naam van een kansspelbedrijf op het tricot. De wet geldt dus niet alleen voor Nederlandse teams, maar ook voor buitenlandse clubs.

