Het Nederlands elftal heeft vrijdag een punt overgehouden aan de Nations League-wedstrijd op bezoek bij Hongarije. De ploeg van Ronald Koeman had grote moeite om tegen de defensief spelende Hongaren kansen uit te spelen en kwam voor rust op achterstand. Na een rode kaart voor Virgil van Dijk werd de situatie voor Nederland nog moeilijker, maar een kopbal van Denzel Dumfries bood in de slotfase uitkomst: 1-1.

Het is een uitstekend resultaat voor Oranje met het oog op het halen van de kwartfinale van de Nations League, waarvoor een plek bij de eerste twee in Groep 3 van League A nodig is. Nederland blijft tweede met drie punten voorsprong op nummer drie Hongarije. Gelijktijdig won koploper Duitsland van hekkensluiter Bosnië en Herzegovina (1-2).

Quinten Timber maakte zijn basisdebuut voor Oranje. Verder koos Koeman voor Mickey van de Ven als linksback, terwijl Joshua Zirkzee in de spits de voorkeur genoot boven Brian Brobbey.

Blikvanger in het Hongaarse elftal is Dominik Szoboszlai, bij zijn club Liverpool ploeggenoot van Oranje-basisspelers Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo.

In de openingsfase werd duidelijk dat Hongarije defensieve intenties had. De thuisploeg maakte zeven overtredingen in de eerste dertien minuten, maar hield Oranje in die periode wel van een doelpoging.

De eerste kans van de wedstrijd was na iets meer dan een kwartier voor Hongarije. Een laag genomen hoekschop leverde Roland Sallai een vrije schietkans op. De poging eindigde op de paal.

In de 28ste minuut vond Nederland eindelijk ruimte voor een doelpoging. Tijjani Reijnders werd tussen de linies aangespeeld, maar kon doelman Denes Dibusz van zestien meter niet verrassen.

Balverlies van diezelfde Reijnders op het middenveld leidde vier minuten later de openingstreffer in. Zsolt Nagy gaf een voorzet richting tweede paal, waar Van de Ven plots geconfronteerd werd met twee tegenstanders. Sallai kopte binnen: 1-0.

Door een merkwaardig verkeerd genomen doeltrap van Hongarije kreeg Nederland aan het eind van de eerste helft een indirecte vrije trap van dichtbij te nemen. Gakpo probeerde het met een schot door de benen van Dibusz, maar de Hongaarse keeper kreeg de bal in zijn kruis.

Nederland begon beduidend sterker aan de tweede helft dan aan de eerste en creëerde direct druk op het doel van Hongarije. In de eerste minuten na rust viel de bal echter telkens net niet goed voor Oranje, bijvoorbeeld toen Reijnders in de 47ste minuut net niet kon koppen.

Daarna probeerde Reijnders de bal laag richting tweede paal tot bij Dumfries te brengen. De rechtsback zou de bal voor het intikken hebben, maar kon er net niet bij.

Nederland bleef aandringen en creëerde vooral gevaar door de lucht. De Vrij zag na een uur een kopbal voorlangs gaan. In de 77ste minuut kreeg Oranje een nog grotere kans. Een voorzet van Gakpo belandde op het hoofd van invaller Brian Brobbey. De spits had van dichtbij moeten scoren, maar kreeg de bal niet op doel.

Vervolgens pakte Van Dijk in een tijdsbestek van enkele minuten twee keer geel en dus rood. De aanvoerder van Oranje werd eerst bestraft vanwege aanmerkingen op de leiding en kwam daarna net te laat bij een ingreep op Kevin Csoboth.

In ondertal wist Nederland knap terug te komen. Een uitstekende vrije trap van Gakpo belandde op het hoofd bij Dumfries, die hard raak kopte: 1-1.

Koeman had daarna de defensieve organisatie van Nederland al hersteld door Matthijs de Ligt in te brengen voor Xavi Simons. Oranje beperkte zich in het restant van de wedstrijd tot verdedigen.