Nederland komt late mokerslag Engeland niet te boven en strandt in halve finale EK

De halve finale is het eindstation van het Nederlands elftal op het EK. Door een treffer van Ollie Watkins vlak voor tijd ging het mis tegen Engeland: 1-2. Oranje ging nog fantastisch van start dankzij een heerlijke knal van Xavi Simons. Engeland kwam al snel op gelijke hoogte via Harry Kane, die een door Denzel Dumfries veroorzaakte strafschop benutte. Ollie Watkins schoot vlak voor tijd onhoudbaar raak. Engeland neemt het zondag in de finale op tegen Spanje.

Bij Oranje verdedigde Bart Verbruggen het doel. De verdediging bestond uit Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Jerdy Schouten, Simons en Tijjani Reijnders waren de middenvelders achter aanvallers Donyell Malen, Memphis Depay en Cody Gakpo.

Bij Engeland zag doelman Jordan Pickford een driemansdefensie voor zich staan, bestaande uit Kyle Walker, John Stones en de van een schorsing teruggekeerde Marc Guéhi. Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice en Kieran Trippier vormden het middenveld. Spits Kane werd in zijn rug gesteund door Phil Foden en Jude Bellingham.

In de openingsfase liet zowel Oranje als Engeland bij vlagen zijn tanden zien. Zo kon Malen door goed Engels ingrijpen net niets met een prima diepe bal van Simons, terwijl De Vrij aan de andere kant uitstekend wegkopte. Een diepe bal van Dumfries even later leek niets op te leveren. Simons gaf de aanval echter niet op, won het duel van Rice en schoot van vlak buiten de zestien fantastisch raak in de kruising: 1-0.

Engeland schrok van dat moment en zocht al snel de weg richting Verbruggen, en met name Saka toonde zich een gevaar. Kane kreeg na een van die aanvallen een serieuze schietkans. Gehinderd door Dumfries schoot hij over, maar arbiter Felix Zwayer zag een overtreding, floot voor een strafschop en deelde Dumfries geel uit voor zijn hooggeheven been jegens Kane. Verbruggen zat er dichtbij, maar de penalty van Kane was te zuiver om er iets aan te doen: 1-1.

Engeland was beduidend sterker en kwam op millimeters na op voorsprong. Mainoo gaf mee aan Foden, die van dichtbij Verbruggen door zijn benen speelde, maar baalde toen Dumfries de inzet van de Manchester City-winger op de doellijn weghaalde. Oranje had in die fase niets te vertellen, Engeland speelde zijn beste voetbal op dit EK tot nu toe.

Met een klein half uur op de klok kwam Oranje uit het niets bijna opnieuw op voorsprong. Simons, opvallend genoeg niet Memphis, slingerde een hoekschop op het hoofd van Dumfries, wiens harde kopbal op de lat belandde. in de razend spannende wedstrijd was het enkele minuten later Engeland dat het aluminium raakte. Foden kreeg te veel ruimte en krulde de bal met veel gevoel tegen de buitenkant van de paal.

Een flinke tegenvaller voor Oranje volgde toen Memphis geblesseerd raakte aan zijn hamstring en zich liet vervangen door Joey Veerman. Simons schoof daardoor naar de rechterkant, om op het middenveld ruimte te maken voor Veerman. Malen was de nieuwe spits. Oranje bleef het lastig hebben en had een redding van Verbruggen nodig om op gelijke hoogte te blijven. Oranje overleefde en bereikte het rustsignaal zonder verdere schade.

In de eerste twintig minuten na rust hielden beide ploegen elkaar in bedwang. Zowel Nederland als Engeland genoot fases van balbezit, zonder dat daarbij veel risico werd genomen. Het leverde weinig spektakel op, wat in het geval van Oranje, gezien de lastige eerste helft, al winst was.

Oranje hield Engeland veel beter in bedwang en kreeg na 65 minuten voetbal de eerste serieuze kans van de tweede helft. Veerman bracht een vrije trap bij Van Dijk, die zijn inzet van dichtbij gekeerd zag worden door Pickford. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Dumfries over.

Nederland greep het initiatief meer en meer naar zich toe. Gakpo was een van de gevaarlijkere spelers op het veld. Zo keek hij met nog een kwartier op de klok richting de zestien, waar hij invaller Wout Weghorst zag staan. De boomlange spits ontving de bal net niet, maar Simons, die daar vlak achter stond, wel. De creatieveling loste een schot, dat te weinig snelheid had om Pickford te verrassen.

De schrik sloeg de Oranje-supporters om het hart toen Walker scherp voorgaf op Saka, die van dichtbij binnenschoot. De assistent-scheidsrechter hief zijn vlag direct en dat bleek terecht, daar Walker buitenspel stond. Oranje was de betere ploeg na rust, maar wist het overwicht niet uit te drukken in de bevrijdende 2-1. Meerdere standaardsituaties leverden net niets op.

Aan de andere kant opnieuw een groot schrikmoment, toen invaller Watkins een teenlengte tekortkwam om binnen te tikken, en een andere invaller, Cole Palmer, in kansrijke positie ruim over schoot. In blessuretijd was het alsnog raak voor Engeland. Watkins draaide weg bij De Vrij en liet Verbruggen kansloos met een laag schot in de verre hoek: 1-2.

