El Ahmadi: ‘Ik sprak hem. Geweldig, maar clubs willen hem niet door leeftijd’

Nederlandse clubs wilden niet met Tjaronn Chery in zee gaan vanwege zijn leeftijd, zo onthult Karim El Ahmadi donderdagavond voor de camera van ESPN. De analyticus geeft aan dat hij donderdagochtend nog met de 35-jarige smaakmaker van NEC Nijmegen had gesproken en dat het transferakkoord met Royal Antwerp FC zo goed als beklonken is.

Donderdag neemt Chery het met NEC in de play-offs voor een Europees ticket op tegen Go Ahead Eagles. Voorafgaand aan het duel worden de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder uitgelicht door de analisten van ESPN. Ook komt zijn toekomst ter sprake.

“Ik heb hem toevallig vanochtend nog gesproken”, vertelt El Ahmadi. “Het ziet ernaar uit dat hij bij Royal Antwerp gaat tekenen. Het gaat hem ook om het gebaar dat ze hem een contract willen geven voor twee jaar.”

“Als ik dan kijk naar clubs hier in Nederland die dan twijfelen over zijn leeftijd... Vooral toen hij terugkwam van Maccabi Haifa werd hij overal aangeboden, maar onder meer bij FC Utrecht hebben ze gezegd dat ze hem niet hoeven.”

“Ik vind dat leeftijd maar een getal is. Je moet kijken naar data van een speler, want hij is in de laatste vier tot vijf jaar bijna nooit geblesseerd geweest. Dus daar moeten clubs meer naar kijken.”

“Hij laat het nu ook zien en met Chery is NEC nóg vaster aan de bal. Ik vind het echt een geweldige speler. Zijn trap is ook echt geweldig”, aldus El Ahmadi.

Chery komt sinds januari van dit jaar uit voor NEC. De nummer zes van de Eredivisie deed zijn smaakmaker een nieuwe aanbieding, maar Chery laat die dus naar alle waarschijnlijkheid links liggen.

