NEC moet heel diep gaan tegen Cambuur voor 5e bekerfinale in clubhistorie

NEC heeft dinsdagavond de finale bereikt van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Nijmegenaren kwamen op achterstand tegen het dappere SC Cambuur en hadden een verlenging nodig om met 1-2 te winnen. NEC staat op 21 april in de finale tegenover Feyenoord of FC Groningen, die donderdagavond tegenover elkaar staan in de andere halve finale.

Na een fraaie sfeeractie met het nodige vuurwerk, ook vanuit het uitvak, werd er afgetrapt in het afgeladen stadion in Leeuwarden. NEC stichtte het eerste gevaar na ruim een kwartier spelen: Koki Ogawa had pech met een inzet tegen de paal. Enkele minuten later schoot Sontje Hansen op de lat, tot opluchting van de Friezen.

Cambuur, dat dus twee keer goed wegkwam in de beginfase, nam brutaal de leiding. Het was de boomlange Roberts Uldrikis die van dichtbij binnenkopte nadat de bal goed op hem werd teruggelegd uit een vrije trap. De doelpuntenmaker werd daarbij flink geraakt op zijn hoofd, maar kon de strijd desondanks hervatten.

N.E.C. kwam al dicht bij, maar het is SC Cambuur dat als eerste toeslaat via Roberts Uldrikis! ??????#camnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2024

NEC nam na de enigszins onverwachte 1-0 van Cambuur het heft in handen. Er was ook ruimte om aanvallen op te zetten, maar dat leidde voor rust niet tot de gelijkmaker. De thuisclub ging dus met een voorsprong rusten, tot grote vreugde van de fanatieke aanhang van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Kort na de hervatting lag de halve finale even stil vanwege lichtkogels boven het stadion. Wat volgde was een belegering van het doel van Cambuur. Er waren grote kansen voor Kodai Sano en Philippe Sandler, maar de 1-1 bleef wonderwel uit. Na een uur spelen tikte Ogawa alsnog de gelijkmaker binnen van dichtbij.

Er vlogen direct bekers met bier het veld op, waardoor arbiter Sander van der Eijk het duel opnieuw wilde staken. De scheidsrechter ging al de spelerstunnel in, maar besloot toch om de wedstrijd snel weer te hervatten. Cambuur probeerde nadien om wat meer grip te krijgen op de wedstrijd, met daarbij de steun van het publiek.

De spanning steeg in de slotfase en het dappere Cambuur werd toegezongen door de aanhang. NEC wilde het binnen 90 minuten beslissen en kreeg een goede kans met een vrije trap net buiten de zestien. De inzet van Sandler verdween via de muur echter naast.

???? De Japanners doen het voor N.E.C. ?? Kodai Sano schiet de Nijmegenaren op voorsprong! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2024

Het Cambuurstadion veerde op toen Milan Smit met een kopbal op de verre hoek mikte, maar Jasper Cillessen kon opgelucht ademhalen na zijn goede redding. De bal vloog namelijk net naast het doel. Er werden vijf minuten aan blessuretijd bijgetrokken en tot het laatste fluitsignaal bleef het spannend. De beslissende goal bleef uit, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

NEC was ook in de verlenging de dominante ploeg en dat betaalde zich uit in de 99ste minuut. Het was de bedrijvige Sano die voor de 1-2 zorgde. De Nijmegenaren wilden daarna de finaleplaats veilig stellen. Yanick van Osch hield Cambuur echter op de been bij een schot van Tjaronn Chery. Een minieme voorsprong dus voor NEC halverwege de verlenging.

In de tweede helft van de verlenging was het moegestreden Cambuur niet bij machte om de 2-2 te forceren. NEC behield het overwicht en mag zich opmaken voor de vijfde bekerfinale in de clubhistorie. De eerder vier finales gingen overigens allemaal verloren voor de club uit Nijmegen.

