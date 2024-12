Rogier Meijer blijft aan als hoofdtrainer van NEC, zo laten directeuren Wilco van Schaik en Carlos Aalbers dinsdag weten in een interview op het clubkanaal van de Nijmegenaren. Na een slechte serie resultaten nam de druk op Meijer toe en supporters gingen zelfs verhaal halen bij De Goffert na de 4-1 nederlaag tegen Willem II van zondag.

''Het is een mix van factoren'', verklaart Aalbers op NEC TV. ''Ik kijk hoe het proces gaat. Terugkijkend op de eerste periode hebben we een stap gemaakt in fysieke data. Offensieve en defensieve duels zijn prima, alleen in luchtduels zijn we minder. Op basis van data zou je qua aanval en verdediging het beter moeten doen en in het linkerrijtje moeten staan. De omschakeling is een aandachtspunt. We moeten daarin meer structuur neerleggen bij staf en spelers.''

''De evaluatie heeft daar invloed op. Maar er is niet een duidelijk punt waarvan je zegt het is de trainer. Het is een mix van factoren. Ik betrek mezelf daarbij, de staf en spelers en het onderlinge proces. Je kijkt naar het stukje waar je op data had moeten zijn. Maar we kijken ook naar arbitrale fouten, die ons punten gekost. Moet ik een trainer gaan ontslaan omdat de hoofdrolspeler bij Heracles-NEC de heer Lindhout was? Dat vind ik niet fair'', zo benadrukt de bestuurder in Nijmeegse dienst vervolgens.

''We hebben allemaal dingen te doen om de verbeteren. Dat gezien wat Rogier Meijer hier 5,5 jaar heeft neergezet, vinden wij het niet fair dat wat een trainer gepresteerd heeft bij deze club en loyaal is naar NEC om daar nu als een zondebok aan te wijzen. Er zijn teveel dingen die we beter kunnen en moeten doen'', blijft de leiding vertrouwen hebben in Meijer, ondanks de teleurstellende reeks in de Eredivisie.

Meijer heeft 177 wedstrijden als hoofdtrainer van NEC achter zijn naam. Alleen Jan Remmers (316) en Leen Looijen (298) stonden nóg vaker voor de groep in Nijmegen. Meijer passeerde onlangs op de ranglijst Johan Neeskens, die als trainer bij 172 wedstrijden van NEC betrokken was.

De 43-jarige Meijer, afkomstig uit Doetinchem, is bezig aan zijn vijfde seizoen als trainer van NEC. Hij is momenteel de langstzittende coach in het betaald voetbal. Meijer was eerder al hoofdcoach bij NEC, in een driemanschap met François Gesthuizen en Adrie Bogers.

Peter Bosz is na Meijer de langstzittende hoofdcoach in Nederland. De oefenmeester van PSV is bezig aan zijn tweede seizoen bij de koploper uit Eindhoven.