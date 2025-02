Napoli verlaat Stadio Olimpico teleurgesteld na late gelijkmaker van Lazio

Napoli heeft een dure nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Lazio zette Gustav Isaksen de gastheren op voorsprong, waarna een treffer van Giacomo Raspadori en een eigen goal van Adam Marusic Napoli alsnog de overwinning leken te bezorgen. Vlak voor tijd zorgde Boulaye Dia voor een Napolitaanse domper: 2-2. Napoli staat nu twee punten voor op Inter, dat een duel tegoed heeft. Lazio zet plek vier op het spel.

Napoli begon uitstekend aan de wedstrijd en nadat Nuno Tavares zijn poging op knappe wijze gekeerd zag worden door Alex Meret, sloegen de Romeinen alsnog toe. Isaksen haalde vanaf een meter of dertig verwoestend uit en schoot via de handschoenen van Meret raak: 1-0.

Napoli reageerde snel en wist binnen een kwartier al op gelijke hoogte te komen. Een dramatische uittrap van Ivan Provedel zorgde ervoor dat Napoli razendsnel kon omschakelen. Romelu Lukaku legde af op Raspadori, die door de benen van de onfortuinlijke Provedel raak schoot: 1-1.

Een onverwachte meevaller volgde voor Tijjani Noslin. De Amsterdammer zag Taty Castellanos geblesseerd uitvallen en mocht nog voor het half uur invallen. Noslin wist eerder dit seizoen zowel in de Serie A als in de Coppa Italia al te scoren tegen Napoli.

Lange tijd bleven de kansen vervolgens uit, maar vlak voor rust had Lazio toe kunnen slaan toen Pedro zich knap ontdeed van André-Frank Zambo Anguissa. Pedro gaf voor op Nicolò Rovella, die Meret tot een knappe redding dwong.

In de fase na rust was Napoli beter, en lieten Giovanni Di Lorenzo (volley naast) en Lukaku (redding Provedel) kansen op de voorsprong liggen. Aan de overkant liet Noslin zich gelden met een prima actie en dito pass op Isaksen, die van dichtbij naast schoot.

Een flinke meevaller voor Napoli volgde alsnog. Zambo Anguissa wilde voorgeven op Raspadori, en zag tot zijn geluk dat Marusic de bal in eigen doel werkte: 1-2. Vlak voor tijd kreeg Lazio zijn gewenste gelijkmaker alsnog te pakken.

Dia kreeg te veel ruimte op randje zestien en wist de pass van Mattia Zaccagni tot assist te promoveren met een bekeken schot in de verre hoek: 2-2. Noslin kwam daarna zelfs nog dicht bij de 3-2. Zijn schot in de korte hoek was echter een prooi voor Meret.