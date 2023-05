Napoli maakt vertrek van kampioenenmaker Spalletti wereldkundig

Zondag, 28 mei 2023 om 23:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Luciano Spalletti vertrekt als trainer van Napoli, zo maakt voorzitter Aurelio De Laurentiis bekend op de Italiaanse tv. De kampioenenmaker heeft besloten om zijn nog één jaar doorlopende contract in te leveren, waardoor Napoli op zoek moet naar een nieuwe coach. Daarover gingen overigens al lange tijd hardnekkige geruchten

"Spalletti heeft me verteld dat zijn periode bij Napoli tot een einde is gekomen en hij vroeg me om het dienstverband te beëindigen", zegt De Laurentiis tegenover RAI. "Spalletti maakt zich op voor een sabbaticaljaar. Ik zal zijn keuze ondanks het contract respecteren." Napoli beleeft een van zijn beste seizoenen uit de clubhistorie. Spalletti leidde i Partenopei naar de eerste landstitel in 33 jaar. Napoli werd daarvoor alleen in de gouden jaren van Diego Maradona in 1987 en 1990 kampioen van Italië.

Voor De Laurentiis komt het vertrek van Spalletti, die eerder ook werkte bij Internazionale, AS Roma en Zenit Sint-Petersburg, niet als een enorme verrassing. De flamboyante voorzitter zou zelfs al hebben gesproken met de clubloze Antonio Conte over de opvolging van Spalletti. Conte zit sinds eind maart zonder club, toen hij zijn congé kreeg bij Tottenham Hotspur.

Spalletti liet deze week een tatoeage laten zetten van Napoli. Op de Instagram-pagina van tattoo-artiest Valentino Russo was te zien hoe de 64-jarige trainer trots poseert met het vereeuwigde plaatje op zijn onderarm. Spalletti probeert de pijn te onderdrukken met een lach. Russo toont ook het eindresultaat: het logo van de club met een Italiaanse vlag waarin het cijfer drie te zien is. Dat laatste verwijst naar de derde landstitel in de clubhistorie van Napoli, die onder leiding van Spalletti werd binnengesleept.