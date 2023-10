‘Nagenoeg alles was rond met PSV, maar toen belde Feyenoord...’

Tim de Cler stond tijdens zijn profcarrière onder contract bij onder meer Ajax, Feyenoord en AZ. Hij speelde daar onder toptrainers als Louis van Gaal en Bert van Marwijk en werd in totaal twee keer kampioen van Nederland. In 2013 hing hij zijn schoenen aan de wilgen. Voetbalzone zocht de voormalig profvoetballer op en sprak met hem over zijn mooiste tijd uit zijn carrière, zijn jeugd bij Ajax en zijn eigen café in Leiden.

De Cler kwam op twaalfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht. “Dan heb je de droom om profvoetballer te worden. Destijds had Ajax een van de beste jeugdopleidingen in de wereld. Ik heb daar veel mooie ervaringen opgedaan en uiteindelijk het eerste gehaald: mijn eerste stappen in het betaald voetbal. Ik heb daar heel veel aan te danken.”

De Cler zat als Feyenoord-fan in de kleedkamer van Ajax. “Ja, zo ben ik opgegroeid. Er waren er meer hoor, maar dat was helemaal geen issue binnen de groep. Andersom zal dat ook zo zijn. Er zullen ook jongens bij Feyenoord spelen die voor Ajax zijn, maar ik heb er nooit problemen mee gehad. Ik voel geen rancune tussen Ajax en Feyenoord. Het zijn allebei onwijs mooie clubs, die elkaar nodig hebben. Ik vind dat het af en toe te ver gaat qua rivaliteit.”

De Cler werd in zijn loopbaan twee keer landskampioen bij Ajax. Toch beleefde hij zijn mooiste periode niet in Amsterdam. “Dat was bij AZ. Ik heb daar in vijf jaar tijd minder dan tien wedstrijden gemist. Altijd op het hoogste niveau, helaas net geen landskampioen, beker en UEFA Cup-finale. Wel heb ik het Nederlands elftal gehaald bij AZ, dus ik denk dat daar mijn beste periode lag.”

AZ verloor in 2005 in de laatste minuut de halve finale van de UEFA-cup en het verspeelde in het seizoen 2006/07 op de slotdag van de Eredivisie de landstitel op bezoek bij Excelsior (3-2). “Ik word nog jaarlijks herinnerd aan de misgelopen titel”, zegt De Cler. “Laatst was er een documentaire op televisie over de ontknoping. Dan komt alles weer naar boven. AZ stond vorig jaar in de halve finale van de Conference League, dan komen die beelden ook weer voorbij. Dat zijn hele mooie herinneringen, maar helaas met een hele slechte afloop.”

De Cler werkte bij AZ samen met Louis van Gaal. “Mijn band met hem was goed. Heel veel spelers zullen het zeggen, maar dat was de beste trainer die ik gehad heb. Je kon altijd met hem praten, altijd je mening geven. Naar spelers toe was hij streng, maar ook heel ontspannen en duidelijk. Zijn uitspraken over Argentinië en Lionel Messi zijn typisch Van Gaal. Toch kan ik me wel voorstellen dat hij gefrustreerd is over het verloop van die wedstrijd.”

Na een aantal seizoenen in Alkmaar was het voor De Cler tijd voor een nieuwe stap. PSV was nagenoeg rond met de verdediger. “Dat was een stap omhoog vanuit AZ. Ik had daar wel interesse in. Maar toen kwam Feyenoord ineens om de hoek en ging het kriebelen. Ik had hele leuke gesprekken met Bert van Marwijk. Dat gaf mij een heel goed gevoel, waarop ik op het laatste moment de beslissing heb genomen naar Feyenoord te gaan. PSV was daar niet blij mee. Voor mij was het altijd een jongensdroom om voor Feyenoord te spelen.”

De Cler vertelt nooit spijt te hebben gehad van die stap, maar liep ook in Rotterdam net het kampioenschap mis. “Dat is het enige smetje. Als je ziet wat dat teweegbrengt had ik dat ook graag mee willen maken. Ik ben echt van mening dat wij het eerste jaar een hele goede ploeg hadden. We stonden in de winter bovenaan. Ik had er alle geloof in dat het kon dat jaar, maar in de winterstop maakte de trainer (Van Marwijk, red.) bekend dat hij naar Oranje zou gaan. Dat was niet heel bevorderlijk voor de verstandhouding in de groep.”

De Cler komt nog bijna wekelijks bij Feyenoord. “Mijn kinderen zijn ook Feyenoord-fan, dus die willen naar elke thuiswedstrijd. Twee keer in de maand zit ik er zeker wel. Ik ben vier jaar jeugdscout geweest en was anderhalf jaar bij het eerste elftal betrokken. Dat viel niet te combineren met de horeca, dus ben ik gestopt bij Feyenoord. Als dit niet voorbij was gekomen, was ik nog steeds scout geweest bij Feyenoord, denk ik.”

Inmiddels is de geboren Leidenaar ondernemer in de horeca. Hij opende zo’n twee jaar geleden Grand Café de Burcht in Leiden, samen met vriend en compagnon Houssin Bezzai. “Dat is heel wat anders dan de voetballerij, maar ook ontzettend leuk. Het is niet altijd makkelijk, we hebben corona meegemaakt en zitten nu in een energiecrisis, maar we halen er heel veel voldoening uit. Ik heb door mijn ervaring in de voetballerij altijd goed met druk om kunnen gaan.”

Verder is het een hele andere wereld volgens De Cler. “De voetballerij is gezond leven en sporten, alcohol is niet heel gezond. Of de horeca mij altijd heeft getrokken? Ja, vooral aan de andere kant van de bar”, lacht De Cler. “Ik was vaak in de horeca te vinden, dat heeft mij altijd wel getrokken. Dan kon dit niet uitblijven. Wat we nu hebben is precies goed.”