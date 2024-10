Nagelsmann ziet Havertz en nog twee aanvallers afhaken voor Nations League-duel met Nederlands elftal

Duitsland moet het in de komende interlandperiode stellen zonder Kai Havertz. De spits van Arsenal kampt met een knieblessure en moet daardoor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Nederland (14 oktober) missen. Ook Niclas Füllkrug en Jamal Musiala zijn wegens blessures niet van de partij. Jonathan Burkardt (FSV Mainz), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) en Jamie Leweling (VfB Stuttgart), die nog nooit voor het hoogste Duitse elftal speelden, zijn opgeroepen door bondscoach Julian Nagelsmann.

Havertz wordt de komende tijd nader onderzocht door de medische staf van Arsenal, om de precieze ernst van de blessure en de daarbij horende absentieperiode vast te stellen. The Gunners wachten na de interlandperiode een bomvol programma, met wedstrijden tegen onder meer Liverpool, Inter en Newcastle United.

Het afhaken van Havertz is een flinke klap voor bondscoach Julian Nagelsmann. De aanvaller maakte in het nog prille seizoen al zes treffers voor Arsenal, waarvan vier in de Premier League. Ook prikte hij eenmaal raak in de Champions League en in de EFL Cup.

Ook in de vorige interlandperiode kwam Havertz tot scoren, in het met 5-0 gewonnen duel met Hongarije. Enkele dagen later slaagde hij er tegen Oranje (2-2) niet in het net te vinden. Havertz was zaterdag nog goud waard voor Arsenal, door in de thuiswedstrijd tegen Southampton na rust de gelijkmaker aan te tekenen.

Na de 1-1 van de 25-jarige linkspoot drukte Arsenal door en trok het dankzij treffers van Gabriel Martinelli en Bukayo Saka aan het langste eind (3-1). Zodoende slaagde Havertz erin om voor het vierde duel op rij tot scoren tot komen. Hiervoor lukte hem dat tegen Paris Saint-Germain, Leicester City en Bolton Wanderers.

Havertz speelde de wedstrijd uit, maar na afloop werd duidelijk dat hij kampt met een blessure. Nagelsmann heeft Burkardt opgeroepen als zijn vervanger. De 24-jarige spits van FSV Mainz maakte dit seizoen al vijf treffers in de Bundesliga en was daarnaast ook eenmaal trefzeker in de DFB-Pokal. Afgelopen weekend was Burkardt goud waard voor Mainz met een dubbelslag tegen St. Pauli (0-3).

Naast Havertz kan Nagelsmann ook niet beschikken over Niclas Füllkrug. De spits van West Ham United kampt met een kuitblessure. Tim Kleindienst van Borussia Mönchengladbach, goed voor drie treffers dit seizoen, is zijn vervanger. Net als Burkardt speelde Kleindienst nog nooit voor het hoogste Duitse elftal. Tot slot heeft Bayern München-ster Jamal Musiala te maken met heupklachten, waardoor ook hij niet van de partij is. Leweling van Stuttgart vervangt hem.