Nagelsmann turnt aanvaller na 40 caps om tot linksback: ‘Onze beste speler’

Zondag, 19 november 2023 om 18:05 • Tom Rofekamp

Julian Nagelsmann overweegt serieus om Kai Havertz als linksback in te zetten aankomend EK. De Duitse bondscoach vond de Arsenal-speler tegen Turkije (2-3 verlies) zelfs de beste man van het veld, zo vertelde hij na afloop. Havertz stond zaterdag voor het eerst in zijn carrière als linksback opgesteld. Normaliter speelt de 41-voudig Duits international als aanvaller.

Het was de grootste verrassing in Nagelsmanns opstelling zaterdag: Havertz als meest linker man in de Duitse defensie. De rechtspoot tekende als klap op de vuurpijl ook nog voor de openingstreffer na vijf minuten.

Logischerwijs was Havertz dan ook onderwerp van gesprek na afloop. Nagelsmann was buitengewoon lovend over zijn pupil.

"Kai zei dat hij het wilde doen, het wilde proberen", sprak de 36-jarige oefenmeester. "Ik zie dat niet als risico voor hem."

"Ik zie het juist als kans om een sleutelrol te spelen op het EK. Hij deed het erg goed voor de eerste keer op een onbekende positie. Waarschijnlijk was hij zelfs onze beste speler."

Havertz had zaterdag nog wel een belangrijk aandeel in de winnende treffer van Turkije. De Duitser kreeg een bal op zijn arm en moest dat bekopen met een strafschop tegen, die werd benut door Yusuf Sari.

Havertz beleeft sowieso al niet het beste seizoen uit zijn carrière. De 24-jarige komt amper uit de verf bij Arsenal, dat afgelopen zomer 75 miljoen voor hem betaalde aan Chelsea. Dat plukte hem drie jaar eerder voor vijf miljoen meer weg bij Bayer Leverkusen, waar Havertz zijn doorbraak beleefde.