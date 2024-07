NAC-supporters richten zich met opvallend spandoek tot Mike Verweij en Aimé Omgba

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Breda, waar een aantal NAC-supporters zich middels een spandoek richt tot Aimé Omgba en Mike Verweij.

Op X gaat er maandagavond namelijk een afbeelding van een opvallende banner rond. Aan een hek bij het trainingscomplex van NAC hangt een spandoek, met daarop de tekst 'Door korte lijntjes met Mike Verweij, is Omgba's carrière in Breda voorbij'.

Op het doek is daarnaast onder meer het logo van De Telegraaf afgebeeld, het medium waarvoor Verweij schrijft. Het spandoek is waarschijnlijk een reactie op een verhaal over Omgba, dat onlangs in de ochtendkrant verscheen.

In dat spraakmakende stuk beschreef Verweij de transferperikelen rondom de middenvelder van NAC. Omgba had de journalist uitgelegd hoe de Bredanaars zijn mogelijke transfer naar KAA Gent blokkeerden en haalde daarbij hard uit naar zijn huidige werkgever.

Even later leek de creatieveling zijn transfer alsnog te krijgen, aangezien de Belgen en NAC tóch een akkoord bereikten over de te betalen transfersp,. Inmiddels is er vanwege problemen bij de medische keuring wederom een streep gegaan door Omgba's transfer naar Gent.

