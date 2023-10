NAC reageert in statement op gebeurtenissen rondom Van Veen en onderneemt actie

Maandag, 9 oktober 2023 om 23:21

NAC Breda heeft in een statement gereageerd op de gebeurtenissen tijdens het thuisduel met FC Groningen (3-2) van afgelopen vrijdag. De wedstrijd werd na een half uur spelen tijdelijk gestaakt nadat Kevin van Veen na zijn goal provocerend juichte dicht bij het fanatieke deel van de NAC-aanhang.

De 32-jarige spits van Groningen liet na afloop van de wedstrijd weten waarom hij deed wat hij deed. "Ik hou wel van emotie, maar er zitten daar volwassen mannen met kinderen die mijn dochter het k-woord toewensen. Mijn dochter is nog niet eens geboren en ze wordt al kapot bedreigd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Clubraad NAC bracht zaterdagmiddag al een statement naar buiten. "Wij willen de onderste steen boven en doen een dringende oproep aan NAC en de KNVB", aldus Clubraad NAC. Laatstgenoemde is een organisatie die namens supporters advies geeft aan de club uit Breda. "Start een onderzoek naar het bestaan van de berichten (aan Van Veen, red.). Doe, als ze er zijn, onderzoek of ze daadwerkelijk vanuit een NAC-supporter komen en neem dan gepaste maatregelen."

Het statement schoot bij Van Veen in het verkeerde keelgat. "Hou toch op man", schreef hij op X. "Je eigen hachje redden... De dingen die zijn geroepen en de beweging van een baby, gevolgd door gebaren richting mij, is dat heel normaal in Breda?" In een latere post zei hij zelfs dat er gebaren zijn gemaakt die de dood van zijn nog ongeboren kind suggereren.

Statement van NAC

De Bredanaars hebben inmiddels zelf ook gereageerd. “Na zestien seconden bevond de bal zich in de hoek bij de B-Side. Daar constateren we dat een individu kort iets roept in de richting van twee spelers van FC Groningen. Wat daar precies geroepen is, is niet te duiden. Wel is duidelijk dat het uit de hoek komt waar Van Veen later zijn frustraties uit.”

“Na de gelijkmaker van Van Veen laat hij zijn frustraties de vrije loop door nadrukkelijk provocerend te juichen voor de B-Side. De spits gaf later aan dat er spreekkoren hoorbaar waren voorafgaand aan het nemen van de vrije schop. De beelden en geluidsopnames wijzen uit dat dit niet het geval is geweest.”

“Enige tijd na de gelijkmaker reageerde een deel van het Rat Verlegh Stadion wel met spreekkoren. Dit keuren we uiteraard af”, aldus NAC. “Geheel volgens protocol heeft de stadionspeaker dan ook opgeroepen hier mee te stoppen.”

“In de blessuretijd werd de spits naar de kant gehaald. Tijdens zijn tocht naar de kleedkamer is er door een individu een gebaar gemaakt richting de spits dat alle perken te buiten gaat”, vervolgt de club. “NAC heeft de dader in beeld en zal passende maatregelen treffen. Dit gedrag hoort niet thuis in ons stadion.”

“We hebben hiervoor ook onze excuses gemaakt bij FC Groningen. De spits overweegt aangifte te doen. In tegenstelling tot wat in sommige media gemeld werd, betreft het ongenoegen van Van Veen een individuele actie van twee supporters”, sluit NAC af.