NAC over ontslag Hyballa: ‘Op de werkvloer voelde men zich regelmatig onveilig’

Woensdag, 13 september 2023 om 18:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:12

De magere competitiestart van NAC Breda ligt niet ten grondslag aan het ontslag van Peter Hyballa, zo laat technisch directeur Peter Maas weten. Hyballa kreeg woensdagochtend zijn congé bij de Parel van het Zuiden. NAC geeft nu verdere uitleg over zijn vertrek: "Vanuit mensen op de werkvloer werd de situatie regelmatig als 'onveilig' gevoeld." De oefenmeester zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar.

"Als clubleiding vonden we dat het niet goed ging", zegt Maas tegenover BN DeStem. "Op het gebied van samenwerking en verbinding. Van de werkvloer kregen wij daar heel veel signalen over. Al tijden. We hebben veel tijd en moeite ingestoken om dat in goede banen te leiden. Helaas heeft dat niet tot een goed resultaat geleid. Vandaar dat we tot deze maatregel zijn moeten overgaan.”

Maas benadrukt dat Hyballa niet is ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. "Nee, want je weet dat het tijd nodig heeft als je met een nieuwe groep begint. Het heeft echt meer te maken met de afspraken die je maakt omtrent samenwerking die niet goed worden ingevuld of nagekomen. Dat je dan denkt: gaat het nog verbeteren als je er zoveel tijd en moeite in hebt ingestoken? Daarover zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar geen goed gevoel over hebben.”

De technisch directeur van NAC weigert echter een concreet voorbeeld te geven van hetgeen dat heeft geleid tot het ontslag van Hyballa. "Uiteindelijk is Peter ook een werknemer van NAC. En wij als directie en dus als werkgever willen daar zo goed mogelijk mee omgaan. Het is wel zo dat vanuit de mensen op de werkvloer de situatie regelmatig als onveilig werd gevoeld. Daarover zijn we vaak in gesprek geweest om het ten goede te doen kantelen.” Onveilig richting technische, medische en facilitaire staf, zo verduidelijkt Maas.

Contractverlenging in april

Hyballa tekende in januari een contract voor een halfjaar in Breda. Zijn verbintenis werd uiteindelijk in april verlengd, aangezien de optie in zijn contract voor 1 mei moest worden gelicht. "Wij wisten aan de voorkant dat naast de aardigheden ook eigenaardigheden bij de trainer en persoon Peter Hyballa waren. Ten tijde van de verlenging van de optie lichtend waren de plussen dominant tegenover de minnen", laat Maas weten.

"Wat zeker ook meespeelde was dat ten tijde van het lichten van de optie we volop op koers lagen van het halen van de play-offs. Het niet verlengen had ook zeker een slecht effect gehad op de club. Daarna is dat een paar keer minder geworden en moesten wij de begeleiding intensiveren. In de zomer zijn de staf en faciliteiten verder versterkt. En is de selectie doorgebouwd. Daarin maken we afspraken omtrent samenwerking. Ten aanzien van die afspraken is het teleurstellend gebleken.”

Ontslag overwogen keuze

Maas geeft aan dat er handvaten en richtlijnen zijn opgesteld waar NAC als club voor staat in de omgang met elkaar. "Incidenten als die er zijn met spelers proberen we te evalueren, kijken hoe je dat beter kunt doen en proberen we te voorkomen. Uiteindelijk was het toch van structurele aard. We zijn nu vijf wedstrijden ver. Dat lijkt kort, maar het clubbelang is dermate groot dat we rust en stabiliteit proberen te creëren vanuit die functie.”

Het ontslag van Hyballa is volgens Maas een beslissing genomen in het belang van NAC. "Jazeker. Aan de ene kant kan ik me goed voorstellen dat supporters denken: het is snel onrustig. Maar het is juist gedaan vanuit de gedachte om het stabieler te maken. Deze keuze is snel, maar wel overwogen.”