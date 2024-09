NAC Breda verslaat Fortuna Sittard op de valreep en staat in het linkerrijtje

NAC Breda heeft zaterdagavond de tweede overwinning van het seizoen geboekt. In het eigen Rat Verlegh Stadion waren de Bredanaars door een late goal van Kacper Kostorz met 1-0 te sterk voor Fortuna Sittard. Door de zege klimt NAC naar de negende plek in de Eredivisie. Fortuna staat nu zesde.

NAC begon met Feyenoord-huurling Leo Sauer voor het eerst in de basis. De Slowaak startte als linksbuiten. Ook aan de kant van Fortuna was er een basisplaats voor een huurling van Feyenoord: Ezequiel Bullaude. Hij maakte bovendien zijn debuut voor de Limburgers.

In de matige eerste helft ontbrak het aan grote kansen. NAC had meer balbezit, maar wist daar weinig mee te doen. Zo kwam Elías Már Ómarsson in enigszins kansrijke positie niet tot een schot, en wist Dominik Janosek ook niet gevaarlijk te worden met zijn vrije trappen.

Aan de andere kant van het veld was Alen Halilovic na een half uur dreigend met een schot van afstand. Doelman Daniel Bielica wist de bal echter uit de bovenhoek te tikken.

NAC begon goed aan de tweede helft. Een poging van Ómarsson werd gekeerd door Mattijs Branderhorst, waarna de omhaal van Sauer naast ging. Even later kopte Jan Van den Bergh naast uit een corner.

Na een klein uur werd ook Fortuna weer eens gevaarlijk. Kristoffer Peterson leek na een goede actie van Ryan Fosso op weg naar de 0-1, maar door een goede verdedigende actie van Boy Kemper bleef de brilstand op het bord staan.

Een kwartier voor tijd werd NAC-trainer Carl Hoefkens weggestuurd door scheidsrechter Jannick van der Laan, omdat hij duidelijk liet merken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter. De Belg moest de rest van de wedstrijd vanaf de tribune bekijken.

En vanaf die plek zag hij hoe zijn ploeg vijf minuten voor tijd plots op 1-0 kwam: Kostorz kopte binnen uit een hoekschop. Die klap kwam Fortuna in het restant van de wedstrijd niet meer te boven.