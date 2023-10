NAC Breda, Telstar Ã©n Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegen

NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegen

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 22:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:31

NAC Breda heeft een blamage in het TOTO KNVB Bekertoernooi niet kunnen voorkomen. De Brabanders gingen met 1-0 onderuit bij Quick Boys en zijn dus uitgeschakeld. Ook Telstar kon uitschakeling tegen een amateurploeg niet voorkomen. Trainer Mike Snoei zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij GVVV. Spakenburg, de halve finalist van vorig seizoen, zorgde weer eens voor een stunt door Helmond Sport uit te schakelen: 3-1. ADO Den Haag, met de nodige moeite, en FC Dordrecht deden hun plicht wél.

Quick Boys - NAC Breda 1-0

NAC werd in de openingsfase dreigend via Aime Omgba, die te weinig kracht en richting achter zijn inzet zette. Quick Boys probeerde het tevergeefs meermaals van afstand. De wedstrijd golfde op en neer en het was Quick Boys dat de voorsprong pakte. Nick Broekhuizen schoot vanaf randje zestien en dat bleek bepaald geen slecht idee: 1-0. NAC ging uiteraard in de achtervolging en kwam dicht bij de gelijkmaker via Sigurd Haugen, Casper Staring en Jan Van den Bergh. Het ontbrak bij die spelers echter aan het benodigde geluk.

Het moest na rust gebeuren voor de Bredanaars, die de eerste kans moesten toestaan aan de gastheren. Een kopbal ging echter over. Nadat het spel even werd stilgelegd wegens onweer, probeerden de Bredanaars het via Haugen. Hij schoot net naast. Nadat ook Roy Kuijpers en Boyd Lucassen twee goede kansen onbenut lieten, leek het doek voor NAC al vroeg in het toernooi te vallen. In de absolute slotfase probeerde NAC het nog, maar dat bleek tevergeefs.

vv Noordwijk - ADO Den Haag 0-1

Net als bij NAC werd het duel in Noordwijk ook tijdelijk gestaakt. Voordat dat gebeurde leidden de Hagenaars met 0-1 dankzij een treffer van Jort van de Sande. Hij mocht Joel Ideho, de man van de assist, daarvoor bedanken. Noordwijk liet zich echter van zijn beste kant zien en creëerde meerdere mogelijkheden, maar ADO hield stand. ADO kwam in de problemen na de rode kaart voor Gennaro Nigro, die al na iets meer dan een half uur spelen weg werd gestuurd. Noordwijk drong voor én na rust nadrukkelijk aan, kreeg meerdere mogelijkheden en trof in blessuretijd de paal, maar ADO hield stand en wist een blamage af te wenden.

Spakenburg - Helmond Sport 3-1

Opvallend genoeg was Helmond Sport vooraf misschien niet eens de favoriet. De Brabanders wonnen slechts één bekerduel in de laatste veertien (!) jaar. Spakenburg, de stuntploeg van vorig seizoen, kwam in de openingsfase wel op achterstand door Peter van Ooijen. Na een half uur stelde Spakenburg orde op zaken via Floris van der Linden. Lang bleef het duel gelijk, maar in blessuretijd deed Ahmed El Azzouti Sportpark De Westmaat ontploffen met de bevrijdende 2-1. Als kers op de taart maakte Sam van Huffel er nóg dieper in blessuretijd zelfs 3-1 van.

Overige uitslagen:

GVVV Veenendaal - Telstar 1-0

FC Lisse - FC Dordrecht 1-3