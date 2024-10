NAC Breda boekt vijfde zege van het seizoen op emotionele avond tegen RKC Waalwijk

NAC Breda heeft zaterdagavond een zeer overtuigende zege geboekt op RKC Waalwijk. In een wedstrijd die in het teken stond van 80 jaar bevrijding maakte Clint Leemans twee treffers, waaronder een schitterende vrije trap. De Bredanaars wonnen de wedstrijd van hun provinciegenoot uiteindelijk met 4-1. NAC heeft zijn vijfde overwinning van het seizoen te pakken en stijgt naar plek 7, terwijl RKC met één punt de troosteloze hekkensluiter in de Eredivisie blijft.

Raul Paula en Boyd Lucassen waren de twee nieuwe namen in de opstelling van NAC, ten opzichte van de 1-2 uitzege op PEC Zwolle. Lars Mol en Adam Kaied verhuisden naar de bank. RKC pakte vorige week een knap punt tegen FC Twente en dus zag trainer Henk Fraser geen aanleiding om iets aan zijn opstelling te wijzigen.

Het duel in het Rat Verlegh Stadion stond in het teken van tachtig jaar bevrijding. De Eerste Poolse pantserdivisie verdreef de Duitse bezetters en bevrijdde Breda officieel op 29 oktober 1944. Het leverde onder meer een prachtig spandoek op, waarop in het Pools stond: 'Opdat wij nooit vergeten'. Luitenant Eugeniusz Niedzielski (101), de enige nog levende veteraan die bij de bevrijding betrokken was, verrichte de aftrap.

De spelers van NAC leken zichtbaar geïnspireerd door de Poolse helden en trokken direct ten aanval. Het leverde Jan Van den Bergh binnen enkele minuten bijna een treffer op, ware het niet dat RKC-goalie Yanick van Osch fraai redde. Van Osch was even later opnieuw goud waard voor RKC, door een inzet van Boy Kemper, die bijna letterlijk op de doellijn stond, te keren. Ook de rebound was een prooi voor de Bosschenaar.

Enkele minuten later liet Leemans zien over een heerlijke traptechniek te beschikken. De linkspoot schoot een vrije trap uit een vrijwel onmogelijke hoek in de kruising. Pierre van Hooijdonk had er op de tribune een brede lach voor over: 1-0. NAC had vrijwel niets te duchten van RKC, dat weinig verrassend tegen een volgende tegentreffer aanliep.

Roshon van Eijma verdedigde bijzonder matig bij een inworp van NAC, wat Leemans de gelegenheid gaf om door te lopen en af te ronden voor zijn tweede treffer van de avond: 2-0. Toch slaagde het vrijwel onzichtbare RKC erin om de spanning in de blessuretijd van de eerste helft volledig terug te brengen. Een hoekschop werd ongelukkig in de verre hoek verlengd door Fredrik Oldrup Jensen: 2-1.

Een klein kwartier na rust kreeg NAC een strafschop, toen een vrije trap van Leo Sauer tegen de arm van Silvester van der Water belandde. Sauer ging achter de bal staan en schoot de toegekende strafschop raak. Zo tekende de Slowaakse Feyenoord-huurling voor zijn eerste treffer als speler van NAC: 3-1.

In de slotfase kreeg RKC'er Faissal Al Mazyani rood voor een harde tackle en toonde Van Osch zijn klasse met een schitterende redding op een vrije trap van Dominik Janosek. In blessuretijd moest de goalie alsnog een keer vissen. Een hoekschop van Janosek werd bij de tweede paal binnengekopt door Leo Greiml: 4-1.