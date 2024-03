Naast Mats Wieffer nog 2 dissonanten aangewezen: ‘Oranje groeide in balverlies’

Hoewel het Nederlands elftal vrijdagavond een 4-0 oefenzege boekte op Schotland, kunnen niet alle internationals rekenen op complimenten. De Nederlandse media zijn lovend over een aantal spelers, terwijl anderen juist volledig door de mangel worden gehaald. Jeremie Frimpong, Xavi Simons en Mats Wieffer wordt verweten dat ze zich niet laten zien zoals ze dat bij hun club doen.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf heeft allesbehalve genoten van Oranje. “Het Frenkie de Jong-loze Nederland, dat in balbezit in een 3-4-3-formatie en met een uit Mats Wieffer, Reijnders, Wijnaldum en Xavi Simons bestaande box op het middenveld opereerde, grossierde in de eerste helft in balverlies en wist de Schotten geen moment met de rug tegen de muur te zetten.”

Wieffer, die tijdens de eerste helft al werd bekritiseerd door NOS-commentator Arman Avsaroglu, moet het ook in de kritische ochtendkrant ontgelden. “Xavi Simons, Mats Wieffer en Jeremie Frimpong blinken wekelijks uit bij hun clubs, maar bij Oranje waren het de dissonanten in de eerste helft. Wieffer bood zelfs de grootste mogelijkheid van de wedstrijd aan Lawrence Shankland.” De sterkhouder van Feyenoord werd na zestig minuten gewisseld.

Volgens Verweij haalde de brigade van Koeman ‘geen enkel moment een acceptabel niveau’. De journalist concludeert dat er werk aan de winkel is. “Dinsdag in de oefenwedstrijd in en tegen Duitsland moet een hoger niveau worden aangetikt om tot de outsiders of laat staan de favorieten voor het EK te worden gerekend. Hoe hoog Nathan Aké de lat deze week ook probeerde te leggen.”

Het Algemeen Dagblad

Sjoerd Mossou, journalist namens het, rept in de ochtendkrant over een vertekende uitslag. “Oranje won zwaar geflatteerd met 4-0 dankzij een flitsende slotfase, maar houvast of vrolijke nieuwe inzichten bood de wedstrijd nauwelijks.” Mossou vond het zelfs lange tijd een zwakke interland.

“Oranje oogde onwennig en kwetsbaar, en was slechts af en toe dreigend door te gokken op diepgang achter de laatste linie van de Schotten. Als Koeman met deze speelwijze verder wil bouwen richting het EK, zal er een enorme verbeterslag gemaakt moeten worden, zowel in balbezit als in de omschakelmomenten.”

Mossou schrijft ook over de teruggekeerde tandem bij Oranje. “Memphis haalde als één van de weinige Oranje-aanvallers een behoorlijk niveau aan de bal, terwijl Wijnaldum na 72 minuten de 2-0 binnenkopte. Toch was de wisselwerking tussen de twee dertigers niet al te verheffend, vooral omdat de middenvelder van Al Ettifaq tamelijk onzichtbaar speelde. Wijnaldum voegt onmiskenbaar diepgang toe aan het middenveld van Oranje, maar sinds zijn vertrek bij Liverpool in 2021 haalde hij nooit meer zijn topniveau.”

Mossou ziet in de eerder geprezen Frimpong geen bedreiging voor Denzel Dumfries. “Aan de bal was zijn spel enorm onrustig, maar vooral verdedigend bleek de Ghanese Nederlander kwetsbaar. Al vroeg in de wedstrijd verslikte Frimpong zich in Andy Robertson en na zeventien minuten werd hij binnendoor afgetroefd bij een kopbal van Ryan Christie.”

De Volkskrant

Journalist Willem Vissers vanlicht voornamelijk de openingstreffer van Tijjani Reijnders uit. “Een prachtige goal in een oerlelijke wedstrijd. Het was alsof de Mona Lisa was te bezichtigen in een gammele, lekkende schuur. Want de Schotten voetbalden beter. Zij, vroeger van het directe spel, van de hoge ballen en van spitsen zonder voortanden, wisten elkaar over het algemeen makkelijker te vinden. Hun positiespel was beter dan dat van Oranje.”