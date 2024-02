‘Naast Luka Modric nog 2 spelers ontevreden over speeltijd bij Real Madrid’

Niet alleen Luka Modric is ontevreden over de speeltijd die hij krijgt bij Real Madrid, zo meldt The Athletic donderdag in een uitgebreide analyse over de Koninklijke. Zo zou de relatie tussen ‘kind van de club’ Nacho Fernández en trainer Carlo Ancelotti gespannen zijn, terwijl ook toptalent Arda Güler had verwacht dat hij na zijn blessure meer aan spelen toe zou komen.

De 38-jarige Modric is al sinds 2012 van grote waarde bij Real Madrid. De Kroatisch international won liefst vijfmaal de Champions League met de Madrileense grootmacht en kon, indien fit, altijd rekenen op veel speeltijd. Dit jaar is alles anders, daar Modric lang niet altijd meer basisspeler is onder Ancelotti.

Hoewel Modric zich naar buiten toe nooit uitspreekt over zijn onvrede, zou de rechtspoot zeer teleurgesteld zijn over zijn veranderde status bij Real Madrid. Afgelopen zondag was de middenvelder tegen Sevilla (1-0 winst) als invaller belangrijk met het winnende doelpunt, maar het is goed mogelijk dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in de Spaanse hoofdstad.

Verdediger Nacho zou op gespannen voet leven met Ancelotti, omdat de 34-jarige Spanjaard al langere tijd het gevoel heeft dat de oefenmeester weinig vertrouwen heeft in zijn kwaliteiten. Zo moest Nacho, die net als Modric beschikt over een aflopend contract, onlangs toezien hoe middenvelder Aurélien Tchouaméni in de defensie de voorkeur kreeg. De ervaren Nacho wil in de laatste fase van zijn carrière zekerheid op speeltijd hebben, die Ancelotti hem niet kan bieden.

Güler moest tot dusver een groot deel van dit seizoen missen wegens blessureleed, maar de negentienjarige Turk zat tijdens de laatste paar wedstrijden weer bij de wedstrijdselectie van Real Madrid. De teller staat pas op 126 minuten namens de Koninklijke, verdeeld over 5 officiële optredens. Volgens the Athletic wil Güler dat zijn speeltijd in de komende maanden toeneemt, daar hij anders wellicht openstaat voor een verhuurperiode.

Niet alleen in Engeland schrijft men over de mogelijke leegloop bij Real Madrid. Ook in de Spaanse media is de vermoedelijke onvrede bij een aantal grote namen onderwerp van gesprek. Real Madrid wil aankomende zomer minstens twee grote deals sluiten (Kylian Mbappé en Alphonso Davies), waardoor er ruimte moet komen in de budgetten. Volgensis de recordhouder van de Champions League dan ook van plan een grote schoonmaak te houden.

Toni Kroos, Modric en Nacho kunnen hun contract in Madrid eventueel nog verlengen, maar krijgen daarbij geen garanties wat betreft speeltijd. Ook het contract van Lucas Vázquez loopt af. De Spaanse vleugelspeler kan enkel blijven om in een rol als back-up te fungeren. Kepa Arrizabalaga keert terug naar Chelsea zonder dat Real Madrid zich gaat melden voor een definitieve koop. Verder staat Fran García op de nominatie voor een vertrek en hoeft ook Joselu niet te rekenen op een langer verblijf.

