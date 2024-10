Naam Vinícius Júnior valt in analyse over Brobbey: 'Je kan zomaar een doelpuntenmachine worden'

Het lijkt erop dat Brian Brobbey donderdagavond start bij Ajax in het uitduel met FK Qarabag in de Europa League. Karim El Ahmadi zou het echter niet gek vinden als Wout Weghorst, die regelmatig scoort, aan de aftrap verschijnt in Azerbeidzjan.

''Het is het moment om Weghorst erin te zetten'', geeft El Ahmadi in Voetbalpraat als advies aan trainer Francesco Farioli. Tafelgenoot Anco Jansen verwacht echter niet dat de Italiaanse coach opeens een nieuwe aanvalsleider kiest.

''We hebben van Farioli gehoord, en hoelang is dat nou geleden, dat Brobbey onbetwist de eerste spits is. Ik zou het heel raar vinden om dat nu te gaan wijzigen'', aldus de voormalig middenvelder van onder meer FC Groningen, FC Emmen en Roda JC Kerkrade.

Presentator Jan Joost van Gangelen wijst op het drukke speelschema van Ajax. ''Daarom denk ik ook dat Farioli gaat wijzigen'', sluit Jansen niet uit dat Weghorst donderdagavond start tegen Qarabag. ''Puur op basis van belasting en dat soort dingen. Waar Farioli het heel vaak over heeft.''

''Dus ik denk niet dat hij gaat wisselen op basis van: 'Ik ga nou mijn andere spits eerste spits maken'. Dat denk ik niet'', voegt de analist daaraan toe. ''Maar Brobbey wil je een keer laten scoren'', doelt El Ahmadi vervolgens op het feit dat de aanvaller dit seizoen nauwelijks scoort.

Volgens Van Gangelen is dat vooral een mentale kwestie. ''Ik verwacht wel dat Brobbey snel zijn goal gaat maken'', houdt El Ahmadi vertrouwen in de Ajacied. ''Hij heeft wel grote kansen gemist, maar ik verwacht wel dat die eerste goal gaat komen.''

Jansen komt vervolgens op de proppen met Vinícius Júnior, die een hattrick maakte voor Real Madrid tegen Borussia Dortmund in de Champions League. ''Die kreeg in het begin ook veel kritiek op het afwerken. Zie hem nou eens aan de lopende band scoren. Omdat we toch veel kritiek hebben op Brobbey. Maar Brobbey maakte vorig jaar ook gewoon achttien goals.''

''Ik vergelijk Brobbey niet met Vinícius, maar er kan veel kritiek op je zijn. Daarna kun je zomaar een doelpuntenmachine worden'', blijft ook Jansen vertrouwen houden in het scorend vermogen van de dit seizoen kwakkelende Brobbey.