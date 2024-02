Naam Summerville viel bij Nederlandse topclub: ‘Maar hij was te duur’

Arne Slot had Crysencio Summerville graag zien terugkeren bij Feyenoord, zo onthulde hij vrijdag tijdens het persmoment van de Rotterdamse club. De 45-jarige trainer sprak over de transferperiode van Feyenoord, dat naar eigen zeggen op zoek was naar ‘een speld in de hooiberg’. Slot benoemde Leeds United-aanvaller Summerville als voorbeeld, maar gaf vervolgens direct aan dat hij te duur was.

Slot maakte er de afgelopen weken geen geheim van dat Feyenoord op zoek is naar een ‘verschilmaker’. Op de vraag of de club zo’n speler deze winter überhaupt in beeld had, komt de oefenmeester met een kraakhelder antwoord. “We hebben geen speler kunnen vinden die ons aan de bovenkant versterkt en die haalbaar voor ons was, anders was die er wel geweest.”

“Het is niet moeilijk om zo’n speler te vinden”, gaat Slot verder. “Dat heb ik al eerder gezegd, want ik kan er heel veel bedenken. Alleen het moet ook passen binnen onze financiële mogelijkheden, een speler moet naar ons toe willen komen en de wil hebben om in de Eredivisie te spelen.”

Slot benoemt nog een reden die de situatie van Feyenoord bemoeilijkt. “We spelen ook niet meer in de Champions League. Kortom: er zijn heel veel dingen die op de goede plek moeten vallen, maar dat is in ons geval niet gebeurd. Dus die speld is niet gevonden.”

Na Slot zijn betoog wilde journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zijn volgende vraag stellen, tot de trainer uit het niets over Summerville begon. “Ik zal nog even een naam noemen, dan kunnen jullie daar weer over schrijven. Ik had Summerville wel graag bij ons op de zijkanten zien lopen, maar hij is te duur. Zo kan ik ook een ander noemen, maar hem vind ik al heel lang een interessante speler.”

Summerville speelde vrijdagavond wederom een sterke wedstrijd namens Leeds United, dat op bezoek bij Bristol City met 0-1 won. Op Elland Road ligt de Rotterdammer nog tot medio 2026 vast. De 22-jarige Summerville was dit Championship-seizoen al goed voor 12 doelpunten en 7 assists in 27 wedstrijden.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Summerville op liefst 18 miljoen euro. Afgelopen zomer werd de pijlsnelle buitenspeler gelinkt aan een transfer naar Feyenoord en PSV. Summerville speelde tussen 2008 en 2020 in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, maar speelde geen enkel duel in de hoofdmacht.

Vanwege het gebrek aan perspectief en een conflict met een andere jeugdspeler van Feyenoord verkocht de regerend landskampioen hem in september 2020 voor slechts 1,5 miljoen euro aan Leeds United.

