Na Frenkie de Jong en Pedri raakt nóg een vaste waarde van Barça geblesseerd

Zaterdag, 30 september 2023 om 12:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:21

Raphinha is voorlopig uit de roulatie. FC Barcelona laat weten dat de 26-jarige middenvelder annex aanvaller vrijdagavond tegen Sevilla (1-0 zege) een hamstringblessure heeft opgelopen. Daardoor kan de Braziliaan voorlopig niet in actie komen. Hoelang Raphinha naar verwachting is uitgeschakeld, maakt zijn werkgever niet bekend, maar volgens verschillende media gaat het om ‘ongeveer een maand’.

Barcelona nam het vrijdagavond in eigen huis op tegen Sevilla, en won dankzij een eigen doelpunt van Sergio Ramos met 1-0. Grote domper was het uitvallen van Raphinha, die rechts op het middenveld aan de wedstrijd was gestart. Hij moest zich al in de 37ste minuut laten vervangen door Fermín López. Enkele minuten daarvoor raakte hij geblesseerd aan zijn hamstring bij een schot op doel.

LATEST NEWS | Tests carried out have revealed that Raphinha has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Mian1hHhv5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2023

Nu blijkt dus dat de kwetsuur dusdanig serieus is, dat de linkspoot voorlopig uit de roulatie is. “Uit een aantal tests is gebleken dat Raphinha een blessure heeft aan zijn rechterhamstring”, laat Barcelona weten. “Hij komt voorlopig niet in actie. Zijn herstel zal bepalen wanneer hij weer beschikbaar zal zijn.” Raphinha, die ruim een jaar geleden overkwam van Leeds United, speelde dit seizoen tot dusver zeven officiële duels voor Barcelona. Daarvan begon hij vier keer in de basis.

Raphinha is niet de eerste speler van Barcelona die in de lappenmand zit. Ook Pedri (hamstring) en Frenkie de Jong (enkel) komen door blessures voorlopig niet in actie. Laatstgenoemde lijkt op z’n vroegst eind oktober zijn rentree te kunnen maken. Dat betekent dat hij de EK-kwalificatieduels van Nederland met Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober) hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan.