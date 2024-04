Na Flamingo ook ander target PSV peperduur: ‘Niet goedkoop om hem los te weken'

PSV wil zich komende zomer versterken met een nieuwe buitenspeler. Door het winterse vertrek van Yorbe Vertessen zitten de Eindhovenaren momenteel dun in de vleugelaanvallers, terwijl het nagenoeg vaststaat dat Johan Bakayoko na dit seizoen een fraaie transfer gaat maken. Volgens Voetbal International heeft technisch directeur Earnest Stewart twee spelers uit de Eredivisie in het vizier.

Rik Elfrink schreef eind maart namens het Eindhovens Dagblad dat Couhaib Driouech een optie blijft om de selectie van PSV komend seizoen te versterken, maar de club kijkt ook verder. Zo zou ook Osama Sahraoui al eens als mogelijkheid bekeken zijn, plus ‘een voor de buitenwereld nog onbekende optie voor de rechterkant’.

Voetbal International-journalist Marco Timmer bevestigt dat Driouech en Sahraoui in beeld zijn bij de koploper van de Eredivisie. “Hoewel Couhaib Driouech nu geblesseerd is, is het aannemelijk dat PSV zich na dit seizoen toch opnieuw voor de buitenspeler van Excelsior zal gaan melden”, aldus Timmer.

PSV was afgelopen winter dicht bij de komst van de 21-jarige vleugelaanvaller, maar zag de deal op Deadline Day klappen. De Kralingers slaagden er niet in om op tijd een vervanger te halen en wilden Driouech daarom niet naar Eindhoven laten vertrekken.

Driouech ligt komende zomer nog slechts één jaar vast in Rotterdam, waardoor het niet aannemelijk is dat Excelsior opnieuw een vraagprijs van vier miljoen kan hanteren.

Anis Hadj-Moussa, die eerder deze maand werd vastgelegd door Feyenoord, stond ook op een shortlist van PSV, al was hij geen toptarget. Volgens Timmer lijkt Sahraoui een optie die interessanter is. Het wordt naar verluidt echter geen eenvoudige optie om de enkelvoudig international van Noorwegen in te lijven.

Sahraoui beschikt bij Heerenveen nog over een contract tot medio 2026. Bovendien verwezen de Friezen afgelopen winter nog een bod van zeven miljoen euro van Lille OSC naar de prullenbak. Daardoor wordt het 'niet goedkoop om de buitenspeler los te weken' bij Heerenveen. Sahraoui is bezig aan een uitstekend seizoen onder trainer Kees van Wonderen. In 27 officiële duels was hij al goed voor 7 goals en 6 assists.

PSV is ook concreet in de markt voor Ryan Flamingo. De 21-jarige middenvelder van FC Utrecht , die dit seizoen wordt gehuurd van het Italiaanse Sassuolo, kan echter ook rekenen op belangstelling van ‘veel buitenlandse clubs’, zo wistdinsdag te melden.

Utrecht heeft bij de huur van Flamingo van Sassuolo een optie tot koop bedongen. Het is goed mogelijk dat de Domstedelingen na dit seizoen de optie in het contract van de middenvelder gaan lichten voor een bedrag rond de 2 à 3 miljoen euro en vervolgens in de zomer een klapper op de transfermarkt maken met zijn verkoop.

