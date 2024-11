Na Erik ten Hag is tweede trainersontslag in de Premier League een feit

De 1-2 nederlaag tegen Chelsea heeft Leicester City-manager Steve Cooper de kop gekost. De Welshman stond slechts vijf maanden aan het roer bij the Foxes, die op de zestiende plaats bivakkeren in de Premier League.

Cooper werd in juni aangesteld bij Leicester en had direct grote schoenen te vullen als opvolger van Enzo Maresca, die naar Chelsea vertrok nadat hij Leicester naar de Premier League had geloodst.

Leicester begon het seizoen slecht en wist niet één van zijn eerste zes Premier League-duels te winnen. Het tij leek te keren toen zowel AFC Bournemouth (1-0) als hekkensluiter Southampton (2-3) aan de kant werd gezet.

In de vijf wedstrijden die daarop volgden kwam er echter weer zand in de motor. Zo verloor Leicester in eigen huis met 1-3 van Nottingham Forest, speelde het met 1-1 gelijk tegen Ipswich Town en werd er tweemaal verloren van Manchester United, in de EFL Cup en Premier League.

Na de 1-2 thuisnederlaag tegen Chelsea heeft de directie genoeg gezien. "Leicester City FC heeft afscheid genomen van Steve Cooper, die met onmiddellijke ingang zijn positie als manager van het eerste team verlaat", schrijft de club via de officiële kanalen.

"Assistent-manager Alan Tate en veldtrainer en analist Steve Rands hebben de club ook verlaten. Steve, Alan en Steve vertrekken met onze dank voor hun bijdrage tijdens hun tijd bij de club en met onze beste wensen voor de toekomst", aldus Leicester.

Ben Dawson neemt voorlopig de honneurs waar als interim-manager en zal worden bijgestaan door Danny Alcock en Andy Hughes. Leicester gaat op zoek naar een nieuwe, permanente manager. Na Erik ten Hag (Manchester United) is Cooper de tweede Premier League-manager die dit seizoen zijn baan verliest.