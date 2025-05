Na Davy Klaassen meldt tweede Ajax-speler zich op Instagram met lang afscheidsbericht aan Francesco Farioli

Jordan Henderson heeft trainer Francesco Farioli via een post op Instagram bedankt voor de samenwerking bij Ajax. Eerder op maandag maakte Farioli bekend te vertrekken bij de Amsterdammers.

Farioli koos er zelf voor om zijn contract te laten ontbinden. “Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken”, verklaarde de oefenmeester in gesprek met de clubkanalen van Ajax.

"Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan." Inmiddels hebben in ieder geval Davy Klaassen en Henderson via Instagram al gereageerd op het vertrek van hun trainer.

Klaassen postte maandagavond een foto op zijn Instagram Stories waarop hij samen met de vertrekkende trainer te zien is. “Thank you, mister", schreef de middenvelder, die 35 wedstrijden speelde onder Farioli, daarbij.

Henderson deelt meerdere foto’s van zichzelf met Farioli, middels een post op Instagram. “Ik wil je bedanken voor alles wat je voor mij en voor dit team hebt gedaan, in de afgelopen elf maanden”, begint de aanvoerder zijn afscheidsbericht.

“Vanaf dag één was de energie, het verlangen en de passie die je inbracht om dit team weer op de been te helpen en te laten vechten, niets minder dan een wonder. Niet iedereen van buitenaf zal waarderen of zelfs maar begrijpen wat we dit seizoen allemaal hebben moeten doorstaan om te bereiken wat we hebben bereikt, maar jij hield iedereen bij elkaar en wilde voor elkaar vechten tot het einde.”

“Het was een absoluut genoegen om het afgelopen jaar met jou en je staf te werken en ik weet dat dit nog maar het begin is van je reis! Ik kijk ernaar uit je weer langs de zijlijn te zien staan en iedereen te laten zien wat een geweldige coach en man je bent. Ik hoop dat ze je waarderen en je het respect geven dat je verdient. Dankjewel en succes Gaffa!”, besluit Henderson.