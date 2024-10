Myron Boadu scoort maar verliest en is met VfL Bochum hekkensluiter van de Bundesliga

VfL Bochum heeft zaterdagmiddag ondanks een doelpunt van Myron Boadu verloren van VfL Wolfsburg. In Bochum werd het 1-3. Door de nederlaag en het punt dat Holstein Kiel juist pakte tegen Bayer Leverkusen, staat Bochum nu laatste in de Bundesliga. Wolfsburg bezet plek elf.

Bijzonderheden:

Bochum, met naast Boadu ook onder meer Dani de Wit en Ajax-huurling Jakov Medic in de basis, stond bij rust al met 0-2 achter. Tiago Tomás schoot de bal na een mooie kapbeweging in de verre hoek (0-1), waarna Jonas Wind de score verdubbelde door een voorzet na een afgeslagen corner fraai binnen te werken (0-2).

Twintig minuten voor tijd werd het toch nog enigszins spannend, toen Boadu bij de tweede paal een voorzet binnen wist te werken: 1-2. Het was het tweede doelpunt namens Bochum voor de huurling van AS Monaco. Vlak voor tijd besliste Wolfsburg het duel alsnog: een penalty van Wind werd gestopt door keeper Patrick Drewes, maar in de rebound scoorde de Deen alsnog: 1-3.

VfL Bochum – VfL Wolfsburg 1-3

21’ 0-1 Tiago Tomás (assist: Mohamed Amoura)

37’ 0-2 Jonas Wind (assist: Mohamed Amoura)

72’ 1-2 Myron Boadu (assist: Moritz Broschinski)

88’ Jonas Wind mist penalty

88’ 1-3 Jonas Wind