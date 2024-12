MVV Maastricht kijkt uit naar komst van Feyenoord: 'Het is een droom die uitkomt'

MVV Maastricht maakt zich op voor het bekerduel met Feyenoord van dinsdagavond. De club uit de Keuken Kampioen Divisie kijkt ontzettend uit naar de komst van de Rotterdammers. MVV heeft onder meer geïnvesteerd in extra activiteiten rondom het duel. Zo zullen er verschillende artiesten optreden, maar wie er komen, houdt interim-directeur Jean Boelen nog even geheim.

MVV zal de bekerloting met gejuich ontvangen hebben. De club uit Maastricht heeft namelijk al 25 jaar niet meer in eigen huis tegen een club uit de traditionele top drie gespeeld. Met het bezoek van Feyenoord aan De Geusselt komt er een einde aan die jarenlange reeks.

Boelen vertelt in gesprek met L1Nieuws over het affiche en wat daar allemaal bij komt kijken. “Het is een droom die uitkomt. Zeker voor de supporters die 25 jaar verstoken zijn gebleven van zo’n knaller, maar ook voor de selectie is het prachtig.”

De Limburgers gaan financieel profiteren van de komst van Feyenoord. “Er is nu nog geen sprake van recettedeling”, zegt Boelen, wat betekent dat de netto-opbrengst van het duel helemaal naar MVV gaat. Dat de fans in Maastricht uitkeken naar het duel werd al snel duidelijk.

De kaartjes voor de wedstrijd waren namelijk binnen een half uur uitverkocht. "Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo snel is gegaan bij MVV. Het was duizelingwekkend. Ik denk dat we het stadion wel twee keer hadden kunnen vullen." In totaal zullen er dinsdagavond 8500 toeschouwers aanwezig zijn in De Geusselt.

"Het stadion gaat anderhalf uur voor de wedstrijd open. Dat is eerder dan normaal. We roepen mensen dan ook op om op tijd te komen. Daarnaast zorgen we voor entertainment met artiesten", aldus Boelen, die niet wil vertellen wie er komt optreden.

“Er komt voor het stadion een grote vrachtwagen te staan met merchandise en er zijn bij de horecapunten in het stadion een beperkt aantal speciale hardcups verkrijgbaar met daarop de logo's van MVV en Feyenoord."

Twee kleedkamers

Feyenoord zal twee kleedkamers toegewezen krijgen. “De spelers en staf zullen zich moeten verdelen over twee ruimtes”, vervolgt Boelen. “Dat geldt overigens ook voor MVV. Doordeweeks maakt de MVV Academy, onze jeugdopleiding, gebruik van deze kleedkamers, maar bij wedstrijden maken onze tegenstanders bij gebrek aan meer hier gebruik van. Of het nou Jong AZ of Feyenoord is."