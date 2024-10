Roel Janssen zorgt voor schrik met 'debiele actie': tackle met twee benen vooruit

MVV Maastricht heeft zondag zijn tweede zege van het seizoen geboekt. In het Limburgse onderonsje met VVV-Venlo was het team van trainer Edwin Hermans met 2-0 te sterk. De doelpunten werden verzorgd door Ilano Silva Timas en Sven Braken. In de blessuretijd moest Roel Janssen het veld met een directe rode kaart verlaten na een harde tackle.

Bryan Smeets vierde zondag een jubileum. De middenvelder, die in 2016 de kampioenswedstrijd van Ajax frustreerde met een goal namens De Graafschap, speelde zijn 200ste wedstrijd voor MVV.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen MVV op voorsprong kwam. De inzet van Camil Mmaee werd nog gekeerd door doelman Jan de Boer, waarna de rebound werd ingetikt door Silva Timas: 1-0.

Hoogtepunten waren verder schaars in de eerste helft. Namens MVV probeerde Lars Schenk het na een half uur met een schot richting verre hoek, dat gekeerd werd door De Boer. VVV had voor rust op gelijke hoogte kunnen komen via een kopbal van Rick Ketting, die naast ging.

Ook in het tweede bedrijf gingen de bezoekers nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar het ontbrak Venlo aan scherpte en fortuin in de afronding. De ploeg nam meer risico en liep mede daardoor in de 88ste minuut tegen een nieuwe tegentreffer aan.

Braken, voorheen speler van Venlo, zorgde met een knappe kopbal voor de eindstand: 2-0. De ploeg van trainer John Lammers besloot de wedstrijd met tien man, want Roel Janssen kreeg diep in blessuretijd een directe rode kaart vanwege zijn tackle met twee benen vooruit.

De commentator van ESPN schrok hoorbaar van de actie bij de zijlijn van Janssen. "Hij doet zijn bijnaam 'het vlindermes' eer aan. Een vlaag van verstandsverbijstering, wat een debiele actie."