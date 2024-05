Motta kondigt afscheid aan bij Bologna, stap naar Juventus kwestie van tijd

De weg naar Juventus ligt volledig open voor Thiago Motta. Bologna heeft donderdag via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de succescoach na dit seizoen vertrekt. Motta wist met zijn ploeg Champions League-voetbal te bewerkstelligen.

"Vanochtend heeft Thiago Motta aan de club meegedeeld dat hij van plan is zijn contract bij Bologna niet te verlengen", zo valt te lezen op de clubsite. "Na kennis te hebben genomen van dit besluit, bedanken wij hem voor zijn buitengewone werk."

Het besluit van Motta komt niet geheel als een verrassing. De 41-jarige coach wordt al geruimde tijd in verband gebracht met Juventus, waar Massimiliano Allegri vertrekt. Naar verluidt wordt de komst van Motta snel wereldkundig gemaakt.

De geboren Braziliaan kent een uitmuntend seizoen met Bologna, dat momenteel derde staat en zich reeds heeft verzekerd van een Champions League-ticket komend seizoen. Motta kan een contract tekenen tot medio 2027 in het Allianz Stadium.

'Briljante identiteit'

“Ik heb de afgelopen twee jaar een coach leren kennen met een ultieme winnaarsmentaliteit", vertelt president Joey Saputo van Bologna. "Thiago heeft het team een briljante identiteit gegeven."

"Het behalen van de Champions League is iets voor de geschiedenisboeken van onze club. Ik had graag gezien dat hij bij Bologna was gebleven, maar ik kan hem en zijn staf alleen maar bedanken voor de prachtige seizoenen en hem het beste wensen voor de toekomst."

Juventus kent een bijzonder teleurstellend seizoen. De titel was slechts kortstondig een realistische doom voor i Bianconeri, die in de Serie A weinig potten wisten te breken. Wel is de club uit Turijn, die vierde staat, verzekerd van Champions League-deelname komend seizoen.

Er was dit seizoen met name veel kritiek op Allegri, die in mei 2021 werd aangesteld als hoofdtrainer, vanwege het bij vlagen slechte en ongeïnspireerde spel van zijn team. Tussen 2014 en 2019 stond de 56-jarige oefenmeester ook al langs de zijlijn in het Allianz Stadium.

