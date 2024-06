Thiago Motta maakt van Douglas Luiz zijn eerste aankoop voor Juventus

Thiago Motta is direct na zijn aanstelling als hoofdtrainer van Juventus bezig met de selectie voor volgend seizoen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dinsdag op X dat Douglas Luiz zijn eerste aanwinst moet worden. De 26-jarige Braziliaanse middenvelder staat sinds 2019 onder contract bij Aston Villa.

Volgens Romano heeft Motta van het bestuur van Juventus groen licht gekregen om de deal met Villa rond te maken. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Luiz, die in Birmingham onder contract staat tot medio 2026, gaat tekenen. De Braziliaan wordt door Transfermarkt getaxeerd op 70 miljoen euro.

De onderhandelingen tussen Juventus en Villa zijn in een vergevorderd stadium aanbeland, voegt Romano toe. De Italiaanse grootmacht legt 20 miljoen euro neer voor Luiz en betrekt Weston McKennie en Samuel Iling Junior in de deal. Over deze spelers wordt door alle betrokken partijen momenteel gesproken.

Luiz kwam in 5 seizoenen bij Villa tot 204 wedstrijden. Hierin scoorde de middenvelder 22 keer en was hij 24 maal aangever. Onder manager Unai Emery behoorde Luiz afgelopen seizoen tot de uitblinkers. Villa reikte tot de halve finale in de Conference League en sloot het seizoen af op de vierde plaats. Hierdoor speelt men volgend seizoen in de Champions League.

De beoogde aanwinst van Juventus zette bij Vasco Da Gama zijn eerste stappen in het profvoetbal. De Braziliaanse club verkocht Luiz voor 12 miljoen euro aan Manchester City, dat hem direct verhuurde aan Girona. In 2019 volgde voor 17 miljoen euro de stap naar Villa, zonder dat hij ook maar een minuut had gespeeld voor Man City.

Motta is bij Juventus de opvolger van de ontslagen trainer Massimiliano Allegri, zo meldt Romano middels zijn kenmerkende. De voormalig international van Italië tekent dinsdag een verbintenis die hem tot 2027 verbindt aan

Motta was dit seizoen het brein achter het succesvolle seizoen van Bologna. Met de Nederlanders Joshua Zirkzee en Sam Beukema in de gelederen werd een historische campagne neergezet en voor het eerst in de historie Champions League-voetbal bereikt door de behaalde vijfde plaats.

