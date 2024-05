‘AC Milan hikt aan tegen ’maximale commissie‘ voor makelaar van Zirkzee’

Hoewel Joshua Zirkzee niet mee lijkt te gaan naar het EK met Oranje, blijft de Nederlander in Italië onderwerp van gesprek. AC Milan zou bereid zijn om 40 miljoen euro te betalen voor zijn diensten.

Zowel La Gazzetta dello Sport als Corriere dello Sport plaatsen Zirkzee woensdag op de voorpagina. Inzet is de strijd om de handtekening van de 23-jarige Schiedammer. AC Milan lijkt vooralsnog de beste papieren te hebben.

Corriere dello Sport schrijft dat Milan bereid is om 40 miljoen te betalen, maar dat er nog eens 15 miljoen nodig is. Naast de bekende clausule dient er onder meer een 'maximale commissie' te worden betaald aan de makelaar van Zirkzee.

Zirkzee is niet de enige spits die wordt gevolgd door Milan. Ook de namen van Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) vallen, maar zij lijken om uiteenlopende redenen niet haalbaar.

De grootste valkuil voor Milan dreigt uit het noordwesten van Italië te komen. Juventus beschikt namelijk sinds kort over Thiago Motta, die Zirkzee kan verleiden tot een overgang naar Turijn. Zirkzee en Motta werkten succesvol samen bij Bologna.

Ook Arsenal wordt in verband gebracht met Zirkzee. De Londenaren spreiden echter hun kansen en houden ook Serhou Guirassy van VfB Stuttgart nauwlettend in de gaten.

Bijkomend voordeel voor Milan is dat Zirkzee niet is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, waardoor het lijkt alsof hij niet mee afreist naar Duitsland voor het Europees kampioenschap.

Milan hoeft dus niet bang te zijn dat de absolute top verliefd zal worden op Zirkzee tussen juni en juli. "Paulo Fonseca, de aangewezen opvolger van Stefano Pioli, observeert alles van een afstandje", zo besluit La Gazzetta.

