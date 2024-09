Mossou ziet drie pijnlijke overeenkomsten tussen Brian Priske en Jaap Stam als trainer van Feyenoord

Sjoerd Mossou ziet dat de druk op Brian Priske steeds verder toeneemt. De trainer van Feyenoord beleeft een bijzonder moeilijke seizoenstart en zaterdag, na afloop van NEC - Feyenoord (1-1) klonken al teksten als “Schaam je kapot!” vanuit het uitvak van de Rotterdammers. Mossou schetst in het Algemeen Dagblad meerdere gelijkenissen met Jaap Stam, die aan het begin van het seizoen 2019/20 trainer van Feyenoord was.

“Brian Priske lijkt steeds meer op Jaap Stam”, is de pijnlijke conclusie die Mossou meteen trekt. Waar Stam in met name Engeland vooral bekend staat om zijn prestigieuze carrière als speler, wordt hij in Rotterdam natuurlijk ook herinnerd voor zijn mislukte periode als trainer van Feyenoord.

Stam moest in de zomer van 2019 succestrainer Giovanni van Bronckhorst opvolgen, die twee seizoenen eerder de landstitel had veroverd. Stam hield het achttien wedstrijden vol, totdat hij op 28 oktober zijn ontslag kreeg.

De situaties van Stam en Priske zijn redelijk vergelijkbaar, vindt Mossou. “Zoals Stam destijds moest schipperen tussen vergane glorie en nieuwe tijden, moet Priske dat nu ook.” De Deen heeft de loodzware taak om de naar Liverpool vertrokken Arne Slot op te volgen.

De tweede overeenkomst is nu het puntenaantal. “De statistieken van Feyenoord-trainer Brian Priske zijn inmiddels zo beroerd, dat ze sterk doen terugdenken aan de tijden van Jaap Stam, sterker nog: qua puntenaantal lopen ze inmiddels exact gelijk.” Feyenoord haalde in de eerste zes wedstrijden in de Eredivisie slechts tien punten.

“Nog een overeenkomst: ook anno 2024 verdampt het krediet bij het Legioen weer razendsnel. De evergreen ‘Schaam je kapot’ werd zaterdagavond in Nijmegen alvast weer uit de kast getrokken. Het cynisme is weer helemaal terug in Rotterdam-Zuid”, schetst Mossou de situatie bij Feyenoord.

Toch moet Mossou concluderen dat Stam destijds over een sterkere selectie beschikte dan Priske nu. “Of spelers als Jordan Lotomba, Ibrahim Osman, Chris-Kévin Nadje en Anis Hadj Moussa het niveau hebben, is nog maar ernstig de vraag, los nog van alle onvermijdelijke aanpassingsproblemen met al die verschillende nationaliteiten. Stam kon in elk geval bouwen op een grotendeels Nederlandse selectie. Daaruit zou je kunnen concluderen dat Priske wat tijd verdient.”

Voor Feyenoord staat nu een loodzware periode op het programma. De ploeg neemt het de komende zeven wedstrijden op tegen achtereenvolgens Girona, FC Twente, Go Ahead Eagles, Benfica, FC Utrecht, Ajax en AZ.