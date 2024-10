Tottenham Hotspur is goed uit de interlandbreak gekomen. In eigen huis wisten de Londenaren in de tweede helft af te rekenen met stadsgenoot West Ham United: 4-1. Heung-min Son keerde terug van een blessure en legde een puike pot op de mat, die hij bekroonde met een voorassist en een goal. Mohammed Kudus haalde het einde van de wedstrijd niet: de Ghanees had zijn woede niet onder controle en kreeg rood wegens natrappen en een opstootje, waar ook Micky van de Ven betrokken bij was.

De Zuid-Koreaan kwam sinds eind september niet meer in actie, maar had zaterdagmiddag een basisplek in het Tottenham Hotspur Stadium. Ook Van de Ven verscheen aan de aftrap.

De eerste grote kans was voor de bezoekers. Tottenham-goalie Guglielmo Vicario had een antwoord op het kiezelharde schot van Mohammed Kudus.

In de achttiende minuut was de voormalig Ajacied de doelman wel de baas. Op aangeven van Jarrod Bowen zette Kudus de 0-1 op het scorebord.

Nog voor rust wisten the Spurs de schade te herstellen. Dejan Kulusevski was het eindstation van een vlugge counter: 1-1.

Na de hervatting domineerde Tottenham de wedstrijd volledig en dat zou al snel uitmonden in een comfortabele voorsprong voor de ploeg van Ange Postecoglou. In de 52ste minuut schoof Yves Bissouma de 2-1 binnen, drie minuten later zette de Franse keeper Alphonse Aréola op hele ongelukkige wijze de 3-1 op het bord.

Nog vijf minuten later was het opnieuw raak. Son was verdediger Jean-Clair Todibo de baas in de één-op-één en rondde af: 4-1.

Daarmee was de wedstrijd beslist en kon Tottenham rustig wachten op het eindsignaal. Die taak werd de witte ploeg uit Noord-Londen vijf minuten voor tijd nog wat makkelijker gemaakt door Kudus.

De creatieveling was zijn emoties niet de baas en trapte na op Van de Ven. In het daaropvolgende opstootje deelde Kudus ook nog eens een aantal tikken en duwtjes uit, waarna een rode kaart de enige mogelijke uitkomst was.