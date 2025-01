Ihattaren reageert op 'tongzoen-opmerking' van Fraser: 'Hij zal wel gelijk hebben'

Mohamed Ihattaren klimt langzaam maar zeker uit het dal waar hij enkele jaren in zat. De goedlachse creatieveling speelt een steeds bepalendere rol bij RKC Waalwijk, waar Henk Fraser dolblij is dat hij over hem kan beschikken. De trainer geeft in een interview met ESPN aan dat Ihattaren tot een bepaald type speler hoort en dat dat soort types 'je bijna een tongzoen geven als het goed gaat'. Ihattaren heeft daar nu op gereageerd.

Ihattaren tekende medio september een contract tot het einde van het seizoen bij RKC en maakte diezelfde maand al zijn debuut tegen Ajax. Ihattaren maakt sindsdien steeds meer minuten en meters en toonde zijn waarde met een treffer tegen sc Heerenveen (1-1) en een assist tegen PEC Zwolle (1-1).

Ihattaren deed de laatste twee Eredivisie-duels volledig mee en is dus op de goede weg. Fraser reageert ontkennend op de vraag van verslaggever Sinclair Bischop of het succes van Ihattaren op zijn conto te schrijven is. "Nee. Het is altijd wel een samenwerking, maar ik denk dat een speler daar altijd voor verantwoordelijk is."

"Ik denk, als ik kijk naar mijn weg vanaf de jeugd, dat er altijd wat hindernissen te nemen zijn. Sommige mensen hebben echt wel behoorlijke hindernissen te nemen, maar als persoon, als mens, weet ik hoe moeilijk dat voor hem was en misschien nog is. Maar het is een fantastische gozer en we hebben een fantastische groep die ook met hem daarin samenwerkt."

"Daarom zeg ik: het geloof is heel erg groot, maar het besef is evenredig groot. Dus dat maakt het een fantastische uitdaging als we dat met hem voor elkaar krijgen." Fraser stelt dat Ihattaren geen andere aanpak nodig heeft dan 'pak en beet Richard van de Venne'. "Dat valt eigenlijk best mee. Richard, hij dan... We hebben best jongens met uitdagende gebruiksaanwijzingen."

"Of het nou Drenthe was waar ik mee heb mogen werken, Depay, en dan kan ik er nog wel een aantal noemen... Daar valt Ihattaren ook onder. Zij zijn authentiek. Als ze boos zijn, zijn ze boos. En als ze blij met je zijn, geven ze je bijna een tongzoen. Weet je, dit is sport. En emotie hoort bij de sport", aldus Fraser.

Reactie Ihattaren

"Hij zal wel gelijk hebben", vertelt Ihattaren met een brede lach wanneer hij geconfronteerd wordt met de 'tongzoen-opmerking' van Fraser. "Ik ben gewoon een gevoelsmens en uiteindelijk weet ik dat ik mijn hart op de juiste plek heb zitten. Ik ben gewoon een liefhebber en wil koste wat het kost winnen. Soms komen daar emoties bij kijken, maar natuurlijk alles binnen de lijntjes."

"Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin en ben heel goed met de jongens en trainers. Daar merk ik eigenlijk geen verschil tussen, het is allemaal heel leuk. Als we móéten, dan weten we dat ook. Maar het is gewoon heel fijn. En als de trainer dat gezegd heeft, zal hij wel gelijk hebben", aldus een goedgemutste Ihattaren. RKC en Ihattaren hervatten de Eredivisie op zaterdag 11 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax.