Mohamed Ihattaren maakt tegen Eredivisie-club eerste officieuze doelpunt namens RKC

Mohamed Ihattaren heeft zijn eerste officieuze doelpunt namens RKC Waalwijk te pakken, zo meldt het Brabants Dagblad. De 22-jarige Utrechter was woensdagmiddag trefzeker in een oefenduel met Go Ahead Eagles. RKC won de vriendschappelijk wedstrijd uiteindelijk met 6-3.

Waar RKC in de Eredivisie nog geen punt wist te pakken, waren de Waalwijkers woensdag wel succesvol in een oefenwedstrijd. Ihattaren was verantwoordelijk voor het laatste doelpunt van RKC en tekende daarmee de eindstand aan.

“De selectie van RKC is nu een paar dagen vrij, net als tijdens de vorige interlandperiode”, schrijft journalist Jurre van Wanrooij. Verder meldt hij dat Ihattaren de komende dagen juist aan zijn fitheid werkt.

Onder trainer Henk Fraser lijkt Ihattaren de smaak te pakken te hebben. Na zijn debuut tegen Ajax (0-2 nederlaag) op 29 september deed hij afgelopen weekend ook tegen FC Utrecht (3-2 nederlaag) kort meer bij RKC. Fraser wil Ihattaren langzaam klaarstomen voor een basisplaats.