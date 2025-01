Mohamed Ihattaren geeft duidelijk antwoord op vraag over ‘aflopend’ contract bij RKC Waalwijk

Het is nog maar de vraag of Mohamed Ihattaren komend seizoen nog steeds voor RKC Waalwijk speelt, zo blijkt uit zijn interview met de NOS. De 22-jarige middenvelder is van mening dat hij de Waalwijkers in de ‘ideale situatie’ eind juni alweer gedag zegt.

RKC is momenteel in Marbella, waar de hekkensluiter van de Eredivisie bezig is met de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Halverwege september verraste de club vriend en vijand door plotseling in zee te gaan met Ihattaren.

In de laatste twee competitiewedstrijden had trainer Henk Fraser een basisplaats in petto voor Ihattaren. De totale teller staat op 332 minuten, verdeeld over 11 optredens. Daarin wist de linkspoot eenmaal te scoren. Ook gaf hij een assist.

Verslaggever Joep Schreuder stelt Ihattaren de vraag waarom het nu wel weer lukt als profvoetballer. “Ik ben heel saai aan het worden”, lacht Ihattaren. “Dat was ik vroeger niet, daar is het denk ik fout gegaan.”

Ihattaren geeft aan dat zijn huidige situatie prettig is. “Ik heb nu gelukkig een cirkel om me heen. Ik ben dicht bij mijn familie, mijn zaakwaarnemer en Team Raiola. Zij zitten heel kort op mij en dat is fijn.”

Ihattaren is blij dat hij ‘terug’ is. “Nog zeventien competitiewedstrijden en dan misschien nog wat bekerduels... Ik weet wat voor niveau ik kan aantikken, en dat hoop ik gewoon zo snel mogelijk weer te doen.”

Schreuder vraagt tot slot aan Ihattaren of hij Waalwijk ‘met een opgeheven hoofd’ snel weer gedag wil zeggen. “Dat zou de ideale situatie zijn. Daar gaan we voor.”

De gretige journalist lijkt overigens wel voorbij te gaan aan een detail uit het contract van Ihattaren. RKC communiceerde in september dat de verbintenis een optie voor nog een jaar bevat. Over verdere afspraken tussen Ihattaren en de Brabantse club is vooralsnog niets bekend.