Mohamed Ihattaren appt nog steeds met voormalig trainer, die in hem blijft geloven

Mark van Bommel gelooft nog steeds in de slagingskansen van Mohammed Ihattaren in het profvoetbal. De Limburgse coach liet de aanvallende middenvelder (22) ooit debuteren bij PSV en volgt de zomeraanwinst van RKC Waalwijk nog steeds op de voet.

Van Bommel onthult in De Eretribune dat hij recentelijk nog een appje kreeg van Ihattaren. ''Hij wilde weten hoe het met mij ging'', zo bevestigt de clubloze trainer, die merkt dat zijn voormalig pupil er alles aan doet om alsnog te slagen als profvoetballer. ''Hij is elke dag bezig. Mo heeft echt in zijn hoofd zitten dat hij terug wil komen.''

''Het is gewoon een uitzonderlijk talent die dingen op het veld eerder ziet dan iemand anders'', ziet Van Bommel in Ihattaren nog steeds een toekomstige toptrainer. ''In de tussentijd is zijn vader overleden, wat heel moeilijk voor hem was. En na mij kwam Roger Schmidt bij PSV, met wie hij het niet kon vinden.''

''En daarna is het bergafwaarts gegaan met hem. Mede door zijn eigen schuld hoor, dat lag niet alleen aan PSV'', benadrukt de voormalig coach en speler van de Eindhovenaren. ''Mo moet nu de weg omhoog vinden en nóg fitter worden. Want hij heeft kwaliteiten die ik bij heel weinig spelers gezien heb.''

Presentator Jan Joost van Gangelen wil weten waarom Van Bommel nog steeds vertrouwen heeft in Ihattaren, na diverse mislukkingen in binnen- en buitenland. ''Hij heeft nu een team om zich heen dat er bovenop zit. José Fortes Rodríguez, zijn zaakwaarnemer. Die zit er kort op. Wat ook nodig is, hoor.''

''Hij heeft dat nodig, dat vertrouwen. Dat mensen met hem bezig zijn. En als je dat voor elkaar krijgt, heb je een meerwaarde. Dat het nog even tijd nodig heeft, is duidelijk. Maar hij staat weer op het veld, dat is wel goed. Dat er nog een aantal kilo vanaf moet, weet hij ook wel'', geeft Van Bommel mee aan Ihattaren.

Ihattaren begon zaterdag thuis op de bank in de thuiswedstrijd van RKC tegen Feyenoord. Vorige week redde de middenvelder als invaller middels een benutte penalty een punt voor de hekkensluiter op bezoek bij sc Heerenveen (1-1).