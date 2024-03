16 mogelijke opvolgers van John van 't Schip bij Ajax op een rij

John van ‘t Schip is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van Ajax, zo kondigde de coach zelf aan op de persconferentie in aanloop naar het duel met PEC Zwolle aankomende zondag. Door het aanstaande vertrek van de trainer moet de clubleiding van de recordkampioen op zoek naar een opvolger voor Van ‘t Schip. Voetbalzone zet zestien mogelijke opvolgers op een rijtje.

Kersvers algemeen directeur Alex Kroes wacht de loodzware taak om een ideale opvolger voor de groep te zetten. Een nieuwe trainersaanstelling is van cruciaal belang. Na teleurstellende dienstverbanden van Alfred Schreuder en Maurice Steijn is Ajax misschien wel meer dan ooit gebaat bij de juiste man voor de job. Binnen Ajax heerst een voorkeur voor een Nederlandse trainer, maar ook in het buitenland lopen genoeg interessante trainersprofielen rond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Pascal Jansen

Pascal Jansen is misschien wel de naam die de beste papieren heeft om Van ‘t Schip op te volgen. Afgelopen seizoen was de in Londen geboren trainer al serieus in beeld bij de Amsterdammers, maar koos de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat voorMaurice Steijn. Nu is Jansen, die al meermaals gespot werd in de Johan Cruijff ArenA, opnieuw een belangrijke kandidaat voor de vacante trainerspositie. Hij zou bij Ajax de AZ-enclave uitbreiden, daar de oefenmeester in het verleden al samenwerkte met algemeen directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker.

Bij AZ borduurde Jansen voort op het werk wat Arne Slot achterliet en presteerde hij op vakkundige wijze naar behoren. Hoewel het veldspel bij vlagen het nodige te wensen overliet, noteerde de Brits-Nederlandse trainer prima eindklasseringen met de Alkmaarders. In de Conference League leidde hij zijn ploeg naar een halve finale, waar West Ham United een maatje te groot bleek. In januari kreeg Jansen, na het gewonnen bekerduel met de amateurs van Quick Boys (4-3), zijn congé bij AZ. De teleurstellende resultaten en het matige veldspel lagen daaraan ten grondslag. In 162 wedstrijden bij AZ noteerde Jansen een puntengemiddelde van 1,93, precies evenveel als zijn voorganger Slot.

Pascal Jansen is de naam die het meest voor de hand ligt als nieuwe trainer van Ajax.

Graham Potter

Een veelvuldig genoemde buitenlandse naam is die van Graham Potter.meldde onlangs dat de Engelse oefenmeester is aangeboden bij Ajax. Bovendien zou Potter zelf wel oren hebben naar de flinke uitdaging in Amsterdam. Hoewel een Nederlandse trainer de voorkeur geniet, heeft Potter overzees aangetoond een vakkundig trainer te zijn.

Een avontuur bij het wespennest van Chelsea mislukte, maar Brighton & Hove Albion zette hij daarvoor wel naar zijn hand. “Een innovator”, zo noemde Chelsea-eigenaar Todd Boehly hem. Bovendien werkte Potter in Londen samen met de mogelijke nieuwe technisch directeur van Ajax, Christopher Vivell. Een kanttekening is dat de Brit zijn teams het liefst vanuit een 3-4-2-1-systeem laat opereren, terwijl Ajax traditiegetrouw met vier verdedigers achterin aantreedt.

Pepijn Lijnders

Een andere naam die de laatste weken behoorlijk regelmatig de revue passeert is die van Pepijn Lijnders. Lijnders is al jarenlang de assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool, maar de Duitser is op en stopt aan het eind van het seizoen bij. Lijnders toont zich solidair en zal Anfield dus ook achter zich laten. Samen met Klopp transformeerde hij Liverpool en bracht hij de slapende reus terug naar de top.

Dat deed het duo met Gegenpressing, volgass-fussball, hoe je het ook wil noemen: Liverpool greep de tegenstander bij de strot en liet deze niet meer los. Waar Klopp volgend jaar hoe dan ook een sabbatical inlast, lijkt Lijnders klaar voor weer een hoofdtrainersklus, nadat hij eerder bij NEC aan het roer stond. Met zijn voetbalvisie lijkt hij in ieder geval een uitstekende kandidaat voor de Amsterdammers.

Pepijn Lijnders is al jarenlang de assistent-trainer van Jürgen Klopp bij Liverpool.

Frank de Boer

Ruud Gullit meldde bijonlangs een bekende kandidaat: Frank de Boer zou opnieuw de trainer van Ajax worden. “Het gerucht gaat in Amsterdam dat Frank de Boer de nieuwe trainer wordt”, zo vertelde hij bij. Tweelingbroer Ronald weet van niks. “Ik heb Frank gesproken en hij heeft daarover geen contact gehad met iemand van Ajax. Dus ik ga er niet vanuit.” Na vier kampioenschappen bij Ajax kende De Boer in het buitenland geen succes.

Toch denkt Ronald dat Frank Ajax uit het slop zou kunnen trekken. “Hij heeft daar eerder laten zien dat hij vier keer kampioen kan worden met een relatief matig elftal. Nu staat er ook niet zo'n geweldig team. Dus ik denk dat hij er wel geschikt voor zou zijn." Maar de kans dat Ajax een belletje waagt naar de voormalig succescoach is niet groot. Ajax wil een vooruitstrevende coach aanstellen, een ‘type Roberto De Zerbi’, zo berichtte Het Parool eerder.

Dave Vos

Als Ajax het vertrek van Van ‘t Schip intern wil opvangen, is Dave Vos de ideale kandidaat. De huidige oefenmeester van Jong Ajax is al een behoorlijke tijd aan de weg aan het timmeren in zijn trainerscarrière. In 2011 streek hij als jeugdcoach neer op Sportpark De Toekomst en klauterde hij zich naar het trainerschap bij de Amsterdamse beloftenploeg. Als assistent van Giovanni van Bronckhorst leidde Vos Rangers FC naar een (verloren) Europa League-finale. Binnen de club wordt Vos geroemd om zijn tactische vaardigheden, maar het gebrek aan ervaring op het hoogste niveau vormt een groot vraagteken.

Als Ajax het vertrek van Van ‘t Schip intern oplost, is Dave Vos een geschikte kandidaat.

Dick Schreuder

Dick Schreuder viel binnen de eigen landsgrenzen op bij PEC Zwolle. Met hyperoffensief voetbal loodste hij PEC op eenvoudige wijze terug naar de Eredivisie, waar hij een jaar eerder uit degradeerde. Momenteel presteert de broer van Alfred uitstekend bij CD Castellón. Hij neemt met de Spaanse derdedivionist de koppositie in in de Primera Federacíon. Kenneth Perez is in elk geval fan van de 52-jarige oefenmeester, zo liet hij onlangs weten in gesprek met. “Als ik Ajax was, zou ik gaan voor Dick Schreuder”, aldus de analyticus. “Ik zie in Schreuder een soort tweede Arne Slot. Hij kan spelers echt beter maken, kijk bijvoorbeeld naar Thomas Beelen bij PEC Zwolle.”

Ole Gunnar Solskjaer

In dewerd eerder deze maand beweerd dat Ole Gunnar Solskjaer aangeboden zou zijn bij Ajax. De Noorse trainer is sinds zijn ontslag bij Manchester United nog altijd clubloos. Of Solskjaer zelf oren heeft naar de trainersklus bij Ajax is de vraag. In zijn laatste seizoen presteerde Solskjaer ondermaats bij, maar in zijn periode als interim-trainer liet Solskjaer, met 2,32 punt per wedstrijd gemiddeld, uitstekende resultaten noteren. Onder de Noor eindigde United als derde - en het volgende seizoen zelfs als tweede - in het Premier League-klassement. Bovendien leidde Solskjaer Molde FK naar een landstitel in Noorwegen.

Ole Gunnar Solskjaer zou zijn aangeboden bij Ajax.

Kjetil Knutsen

Een naam die vooral hoog op het lijstje prijkte van Sven Mislintat, maar onhaalbaar bleek. Kjetil Knutsen nam het eerder dit jaar met zijn FK Bodø/Glimt op tegen Ajax, maar bekerde - op wonderbaarlijke wijze - niet door. Toch levert Knutsen bijzonder knap werk in Bodø en transformeerde hij de kleine Noorse club van een tweededivisionist in 2017 naar landskampioen (voor het eerst in de clubhistorie) in 2021. Vorig jaar was Knutsen hét gedroomde doelwit, maar of hij dit jaar ook op de radar van Kroes verschijnt, zal moeten blijken.

Jesse Marsch

Ajax wil met Vivell mogelijk een technisch directeur aanstellen die zijn wortelen diep heeft zitten in het Red Bull-concern. Mogelijk dat Ajax ook een lijntje kan uitgooien naar Jesse Marsch. De Amerikaanse oefenmeester werkte bij zowel RB Leipzig als RB Salzburg samen met Vivell en is na zijn ontslag bij Leeds United clubloos. Hoewel een technisch directeur waarschijnlijk pas na de transferwindow wordt aangesteld, zou deze achter de schermen wel mee kunnen bepalen over de te benoemen trainer.

Joseph Oosting

Joseph Oosting verkaste afgelopen zomer van RKC Waalwijk naar FC Twente. Hij had als opvolger van Ron Jans grote schoenen te vullen, maar niemand in Enschede verlangt terug naar Jans. Onder Oosting stevent FC Twente af op kwalificatie voor Champions League-voetbal, en dat doet het met prima verzorgd voetbal. Met relatief beperkte middelen laat de 52-jarige Oosting - na RKC ook bij Twente - zien over uitstekende trainerskwaliteiten te beschikken. Hij gidste Twente op overtuigende wijze langs Ajax en het scheelde niets of de Enschedeërs hadden PSV de eerste competitienederlaag toegediend.

Joseph Oosting stevent met FC Twente af op kwalificatie voor Champions League-voetbal.

Albert Stuivenberg

Albert Stuivenberg is een vertrouweling van de huidige RvC-adviseur van Ajax, Louis van Gaal. Hij werkte met hem samen bij het Nederlands elftal en was later assistent-trainer van de voormalig bondscoach bij Manchester United. Stuivenberg vertoeft momenteel nog steeds in Engeland, waar hij onderdeel is van de succesvolle trainersstaf van Mikel Arteta en co. De gewaardeerde kracht van Arsenal is bovendien niet onbekend met het smeden van talent. Hij leidde Oranje Onder 17 in 2011 en in 2012 naar het Europees kampioenschap.

Mitchell van der Gaag

Een andere assistent-trainer van een Engelse grootmacht. Mitchell van der Gaag is bij Manchester United de rechterhand van Erik ten Hag. In het verleden was Van der Gaag al assistent van Ten Hag bij Ajax. Bovendien was de voormalig coach van onder meer Excelsior en NAC Breda hoofdtrainer bij Jong Ajax. Ten Hag is een onrealistische droomkandidaat, maar zijn assistent valt misschien wel te porren voor een overstap naar Amsterdam.

Paulo Fonseca

In de traditionele media is er nog weinig aandacht voor hem, maar op X zingt de naam van Paulo Fonseca zo nu en dan rond. De Portugese trainer is momenteel actief bij LOSC Lille, waar hij naar behoren presteert en een keurige vierde plek inneemt op de Franse ranglijst. In het verleden loodste Fonseca AS Roma langs Ajax in de Europa League. Fonseca maakte echter vooral indruk bij Shakhtar Donetsk, waar hij in 139 wedstrijden een puntengemiddelde van 2,37 noteerde. Saillant detail: Fonseca werkte in het seizoen 2013/14 samen met Lijnders, bij FC Porto.

Wim Jonk

Een Nederlandse naam die iets onrealistischer lijkt is die van Wim Jonk. Jonk is en blijft een Johan Cruijff-adept en heeft in de jeugdopleiding van Ajax bewezen goed met talent om te kunnen gaan. Omdat Ajax straks eerst moet verkopen voordat het kan kopen, lijkt het ontwikkelen en doorstromen van talent van groot belang. Jonk is daar een geschikte kandidaat voor. Na zijn vertrek bij FC Volendam is Jonk inmiddels weer beschikbaar.

Jacob Neestrup

In het kader van het aanstellen van een jonge, vooruitstrevende coach beschikt Jacob Neestrup over een interessant profiel. De 36-jarige oefenmeester maakt in zijn geliefde 4-3-3-formatie grote indruk bij FC Kopenhagen. Hij leidde de Denen dit seizoen zelfs naar de achtste finales van de Champions League, nadat hij Manchester United en Galatasaray aftroefde in de groepsfase van het miljardenbal. Daar bleek Manchester City over twee wedstrijden te sterk.

Jacob Neestrup troefde met FC Kopenhagen Manchester United en Galatasaray af in de groepsfase van de Champions League.

Vincent Kompany

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Een buitenlandse coach, maar wel iemand die de Nederlandse taal beheerst: Vincent Kompany. Dit seizoen vecht Kompany met Burnley een loodzware strijd tegen degradatie uit de Premier League, maar vorig jaar zag het er compleet anders uit. Toen werd Burnley met 101 punten overtuigend kampioen van de Championship. En dat dedenmet hoogst attractief voetbal onder Kompany, die als voormalig aanvoerder van Manchester City het nodige heeft opgestoken van Pep Guardiola.