Mitchell van Bergen verlaat FC Twente op huurbasis voor andere Eredivisie-club

Mitchell van Bergen meldt zich vrijdag bij Sparta Rotterdam, zo meldt Voetbal International. De 25-jarige buitenspeler van FC Twente wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Tukkers. Ook Kristian Hlynsson voegt zich vrijdag bij de Kasteelheren.

De ploeg van Maurice Steijn ziet in Van Bergen een belangrijk wapen in de omschakeling, klinkt het. Bovendien moet de rechtspoot het gat opvullen dat Kayky binnenkort gaat achterlaten op Het Kasteel. Manchester City, dat hem dit seizoen verhuurt aan Sparta, is op zoek naar een nieuwe club voor de Braziliaan.

Bij Sparta kan Van Bergen wekelijks aan spelen toekomen, iets dat niet altijd lukte bij FC Twente. De Tukkers namen de in Oss geboren aanvaller in de zomer van 2023 voor één miljoen euro over van Stade Reims, maar hebben nauwelijks kunnen genieten van hem. Na 47 wedstrijden wacht Van Bergen namelijk nog altijd op zijn eerste goal. Wel leverde hij één assist.

Ook bij Reims, dat Van Bergen in 2021 oppikte bij sc Heerenveen, wist hij niet tot scoren te komen. De teller stond na 51 wedstrijden in Franse dienst op drie assists. Bij Sparta hoopt de rechtspoot aan zijn rendement te kunnen werken.

Hlynsson meldt zich vrijdag ook bij de ploeg van Steijn. De IJslander komt op huurbasis over van Ajax. De middenvelder kon rekenen op interesse van onder meer FC Twente, Go Ahead Eagles en NAC Breda, maar koos voor een hereniging met Steijn. De twee werkten vorig jaar samen in de Johan Cruijff ArenA.

Meerdere deals

FC Twente en Sparta deden deze maand meerdere keren zaken met elkaar. Zo stuurden de Tukkers Carel Eiting op huurbasis naar Rotterdam, terwijl Arno Verschueren de omgekeerde weg bewandelde en zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2028.

Naast Eiting huurde Sparta deze maand ook Nökkvi Thórisson van St. Louis City. Met de nieuwe namen hopen de Kasteelheren zich te handhaven in de Eredivisie. De ploeg van Steijn staat momenteel op de zestiende plaats, op drie punten achterstand van de veilige vijftiende plek.