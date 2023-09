‘Mislintat loopt naar speler: ‘Jij moet eruit, daar zorg ik voor. Maurice ook’’

Zondag, 24 september 2023 om 17:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:16

Hans Kraay junior weet dat Sven Mislintat heeft ingepraat op Jay Gorter, zo laat hij weten in gesprek met trainer Maurice Steijn voor de camera van ESPN. Eerder op de zondag maakte presentator Jan Joost van Gangelen bekend dat de directeur voetbalzaken een ‘ongewenst bezoek’ heeft gebracht aan de kleedkamer van Ajax om te praten met de spelers, al waren er nog geen concrete namen bekend. Kraay jr. meldt nu dat Mislintat in ieder geval tegen de doelman heeft gezegd dat hij moet vertrekken.

“Voor de wedstrijd gaf je aan dat je niets over Sven Mislintat wilde gaan zeggen. Hij heeft je eerst binnengehaald en een week geleden probeerde hij je te onthoofden. Hij is ook als een dolleman over De Toekomst gerend en hij heeft, en dat weet ik honderd procent zeker, tegen de keeper (Jay Gorter, red.) gezegd dat hij er zo snel mogelijk uit moet. ‘En daar ga ik voor zorgen. En Maurice gaat er ook uit.’ Kan jij nog met hem werken?”, vraagt de verslaggever. Steijn wil vervolgens niet ingaan op zijn verstandhouding met Mislintat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voorafgaand aan de wedstrijd onthulde Jan Joost van Gangelen al dat Mislintat daags voor De Klassieker de kleedkamer van Ajax binnen was gestormd. "Mislintat schijnt, toen Steijn er nog niet was, alle trainerskamertjes en alle andere kamertjes te zijn binnengestormd", verklaarde de presentator in een video-item van Goedemorgen Eredivisie. "Hij schijnt te hebben gezegd: 'Het is D-Day, het moet gebeuren. Het lot van Steijn hangt van Ajax-Feyenoord van aankomende zondag af'. Daarbij schijnt hij ook nog spelers die niet spelen op de rug te hebben geslagen van 'onbegrijpelijk dat je niet speelt, ik had je allang opgesteld'. Kortom, mensen zeggen dat het niet helemaal goed gaat met Sven.”

"De vraag is dan: kun je hem spreken? Nee, want hij neemt de telefoon niet op als je hem belt", beantwoordde Van Gangelen zijn eigen vraag. "We kunnen wat dat betreft geen hoor en wederhoor doen. Maar meerdere bronnen bevestigen dit verhaal. Kortom, uitclubs die hier komen noemen dit altijd de snelkookpan. Daar lijkt het van buiten ook wel een beetje op, al is het van binnen best mooi.”