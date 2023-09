Mislintat krijgt weer tegenslag te verwerken: AD rept over ‘waarschijnlijke val’

Donderdag, 21 september 2023 om 09:35 • Wessel Antes • Laatste update: 10:38

’Ajax staat in brand’, zo kopt Johan Inan van het Algemeen Dagblad donderdag. De journalist vraagt zich af ‘hoeveel slachtoffers de ongekende crisis gaat eisen’. Ondertussen lijkt het volgende probleem te ontstaan voor technisch directeur Sven Mislintat, naar wiens handelen de Amsterdammers al een onderzoek zijn gestart. CAA Stellar, het voormalig management van Borna Sosa, is juridische stappen jegens de Duitser aan het voorbereiden. De Deadline Day-transfer van de Kroatische linksback heeft zodoende een nieuw potentieel probleem aangewakkerd.

Inan pakt uit met een uitgebreide analyse over de situatie bij Ajax, waarin Mislintat er opnieuw niet goed uitkomt. “Het net spande zich dinsdag verder om hem (Mislintat, red.) toen de NOS mogelijke belangenverstrengeling met een in zijn databedrijf participerend management aantoonde. Wat die constructie nog dubieuzer maakte, was dat de Kroaat Sosa zelf aan zijn voormalige zaakwaarnemer had laten weten dat Mislintat hem alleen ging inlijven als hij vlak voor de transferdeadline die switch maakte. Voor zijn voormalig management (Stellar) is het zelfs reden om juridische stappen voor te bereiden.” Inan heeft een hoop vragen over de handelswijze van Mislintat.

“Waarom liet Sosa zijn zaakwaarnemer weten dat Mislintat op een switch aandrong? En kon dat dan zomaar? Waarom meldde Mislintat bij de RvC niet dat hij een deal ging sluiten met zaakwaarnemers die een minderheidsbelang in zijn scoutingsbedrijf hebben?”, aldus de journalist. “Voor zijn aanstelling was hij wel open over zijn bedrijf en mede-aandeelhouders. Het zijn allemaal vragen waar een door Ajax ingeschakeld extern bureau zich nu over buigt. Wanneer uitsluitsel volgt, is lastig te zeggen. De accountants dienen eerst te bepalen wat moet worden onderzocht, en vervolgens in hoeverre Mislintat juridisch of ethisch uit de bocht vloog. Op basis daarvan kan Ajax overgaan tot sancties voor Mislintat.” Mislintat beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract tot medio 2026. Ajax heeft tot op heden niet besloten om hem te schorsen van zijn werkzaamheden.

Inan legt de schuld niet alleen bij Mislintat neer. “Dat had ook de RvC van Ajax uit het Duitse handelsregister op kunnen maken. Het versterkt het idee dat Mislintat ongecontroleerd zijn gang kon gaan tijdens de transferperiode. En dat zorgt er weer voor dat meerdere bestuurders in de waarschijnlijke val van Mislintat kunnen worden meegesleept.” De journalist denkt dat de situatie grote gevolgen gaat hebben binnen Ajax. “Zo staat Ajax in een week met twee fraaie krakers in brand en is haast geen post meer veilig. De vraag is niet of de huidige crisis slachtoffers gaat eisen, maar hoeveel dat er gaan worden.”

Meerdere transfers

Donderdagochtend komt het AD ook met het nieuws dat Ajax meerdere transfers laat onderzoeken die door Mislintat zijn afgehandeld. Dat nieuws bracht Pier Eringa, de voorzitter van de RvC, woensdagavond op een ledenvergadering van de vereniging Ajax. Tot zijn uitspraak was alleen bekend dat de transfer van Sosa wordt onderzocht. Het is nog onbekend wie het onderzoek gaat doen, maar volgens Eringa gaat het zeker enkele weken en mogelijk meer dan een maand in beslag nemen.