Miralem Pjanic vervolgt carrière in Rusland en onthult dat met opmerkelijke video

Miralem Pjanic vervolgt zijn carrière bij CSKA Moskou. Dat maakt de Russische club bekend via de officiële kanalen. De 34-jarige middenvelder was transfervrij, en tekent in de Russische hoofdstad een contract voor één jaar.

Middels een filmpje maakt CSKA de transfer bekend. “Hallo iedereen”, begint de Bosniër daarin. “Mijn naam is Miralem Pjanic. Ik ben op veel plekken geweest, en heb op veel plekken gespeeld. En ik heb er altijd naar gestreefd om op een paard te zitten.”

“Ik zal eerlijk zijn: dat is me ook vaak gelukt. Nu zit ik ook weer op een paard. En nu ben ik bij de paarden”, doelt hij op de bijnaam van CSKA.

Pjanic doorliep de jeugdopleiding van FC Metz en maakte in 2008 de overstap naar Olympique Lyon. Daarna kwam hij nog uit voor AS Roma, Juventus, FC Barcelona, Besiktas en als laatste Sharjah FC, uit de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds 1 juli was hij transfervrij.

Zijn grootste successen behaalde Pjanic in Turijn. Met Juventus won hij vier landstitels en twee keer de Coppa Italia.

Pjanic speelde tot dusver 115 interlands voor Bosnië en Herzegovina. Alleen Edin Dzeko (136 duels) kwam vaker voor dat land uit. Zijn meest recente interland speelde Pjanic in maart van dit jaar.

CSKA staat momenteel zesde in de Russische competitie, met veertien punten uit negen duels. In Europa is de club niet actief, vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.