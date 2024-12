Miljoenenbedrag lonkt voor FC Utrecht, dat geld kan aanwenden om Sébastien Haller te financieren

FC Utrecht is in vergevorderde onderhandelingen met Oxford United over de uitgaande transfer van Ole Romeny, zo meldt De Telegraaf. Het kan de Domstedelingen een fraai bedrag opleveren.

Journalist Jeroen Kapteijns haalt Engelse bronnen aan, die spreken over een bedrag van zo'n twee miljoen euro. Het zou een welkome financiële injectie zijn voor de club.

De laatste weken is de multi-inzetbare Romeny namelijk allesbehalve verzekerd van een basisplek. In de laatste negen competitiewedstrijden verscheen de 24-jarige aanvaller geen enkele wedstrijd aan de aftrap.

De transfer zou zich in de afrondende fase bevinden. Zo is Oxford United, nummer twintig in de Championship, dicht bij het aantrekken van de Nederlandse jeugdinternational, die al aangaf ook een interlandcarrière voor Indonesië te overwegen.

"De verwachting is dat de aanvaller op korte termijn groen licht krijgt om naar Engeland te reizen om de medische keuring te ondergaan en de zaken persoonlijk af te ronden", schrijft Kapteijns in de ochtendkrant.

Met het aantrekken van Miliano Jonathans (afkomstig van Vitesse) is reeds geanticipeerd op het vertrek van Romeny en dus kunnen de miljoenen geïnvesteerd worden in een ander droomtarget: Sébastien Haller.

De Ivoriaanse aanvaller zou openstaan voor een spectaculaire terugkeer naar De Galgenwaard en Borussia Dortmund en FC Utrecht zijn in onderhandeling over een eventuele transfer. Financieel zijn er echter nog de nodige obstakels.