Miliano Jonathans trefzeker in knotsgek laatste duel voor Vitesse met tien doelpunten

Miliano Jonathans heeft zijn periode bij Vitesse afgesloten met een knotsgekke wedstrijd. Op bezoek bij Jong PSV ging Vitesse met 6-4 onderuit. Ondertussen boekten FC Eindhoven en FC Den Bosch knappe uitzeges, terwijl Helmond Sport onderuitging op bezoek bij Jong FC Utrecht.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 3-3

FC Eindhoven pakte brutaal de voorsprong op bezoek bij nummer 3 FC Dordrecht. Clubtopscorer Boris van Schuppen probeerde het van afstand en zag zijn poging van richting veranderd worden. De voorsprong werd echter net niet meegenomen naar de kleedkamer, daar Daniël van Vianen met eveneens een van richting veranderd schot doel trof: 1-1.

In de tweede helft leek Dordrecht recht te hebben op een strafschop na hands van Collin Seedorf, maar de arbitrage weigerde de bal op de stip te leggen. Niet veel later maakte Dyon Dorenbosch de 1-2 namens de bezoekers uit Eindhoven. Jop van den Avert maakte wederom gelijk namens Dordrecht, maar Eindhoven sloeg daarna wederom terug via Achraf El Bouchataoui. Vlak voor tijd redde Dean Zandbergen een punt voor Dordrecht: 3-3.

FC Emmen - FC Den Bosch 0-3

FC Den Bosch stond voor een ogenschijnlijk lastige uitwedstrijd bij FC Emmen, maar stond mede door dodelijke effectiviteit na een kwart wedstrijd al op een 0-2 voorsprong via Teun van Grunsven (vrije trap) en Byron Burgering. Daarna viel Emmen aan, maar na defensief geschutter zorgde Danny Verbeek voor de 0-3. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld.

Jong PSV - Vitesse 6-4

Jong PSV en Vitesse zorgden op De Herdgang voor een vermakelijk duel met veel doelpunten. Jevon Simons zorgde al snel voor de openingstreffer, maar na een eigen doelpunt van Jordy Bawuah stond het al snel weer gelijk. Vitesse was het voor rust echter helemaal kwijt, waardoor Tim van den Heuvel en Emir Bars de ruststand op 3-1 bepaalden in het voordeel van Jong PSV.

Na rust ging het spektakel voor beide doelen verder. Miliano Jonathans scoorde al na vijftien seconden in zijn laatste optreden voor de Arnhemmers. Nadat Irakli Yegoian in korte tijd twee keer de paal had geraakt, scoorde Jong PSV aan de andere kant wel: Tai Abed kopte de 4-2 binnen na wederom zwak verdedigen van Vitesse.

Alexander Büttner maakte daarna vanaf de strafschopstip 4-3, maar genoeg voor een resultaat was het niet. Tai Abed maakte scoorde twee keer om zijn hattrick compleet te maken, waarna Büttner de eindstand op 6-4 bepaalde.

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 3-1

Helmond Sport kwam na ruim een half uur op voorsprong. Een voorzet van Théo Golliard kwam uiteindelijk terecht bij Onesime Zimuangana, die de bal knap binnenschoof: 0-1. Vijf minuten later trokken de Domstedelingen de stand alweer gelijk via Georgios Charalampoglou.

Vlak na de theepauze kreeg Jong FC Utrecht een strafschop na een overtreding van doelman Kevin Aben op Rickson van Hees. Rafik El Arguioui vond vervolgens vanaf elf meter de linkeronderhoek: 2-1.

Charalampoglou maakte in de tweede helft ook zijn tweede treffer van de avond. De Griekse aanvaller stond op precies de juiste plek om een rebound binnen te schieten na matig keeperswerk van Aben: 3-1.

SC Cambuur - Jong AZ 0-2

Remco Balk liet al vroeg een grote kans liggen en ook bij Mark Diemers ontbrak het aan het benodigde geluk, met een vrije trap die uiteenspatte op de lat. Jong AZ brak er enkele malen gevaarlijk uit en had op voorsprong kunnen komen via Lequincio Zeefuik, maar de aanvaller stuitte in de korte hoek op doelman Thijs Jansen.

Na de onderbreking drong Cambuur aan en dwongen Diemers en Balk doelman Daniel Deen tot twee knappe reflexen. De krachten vloeiden echter langzaam maar zeker weg bi Cambuur, waardoor Jong AZ er regelmatig gevaarlijk uitkwam.

Het leidde tien minuten voor tijd tot de 0-1. Ro-Zangelo Daal kreeg de bal zomaar in zijn voeten geschoven door Jeremy van Mullem en liet Jansen kansloos met een schot in de verre hoek.

In blessuretijd maakten de jonge Alkmaarders er ook nog 0-2 van. Sem van Duijn stond vogelvrij in de zestien en maakte met een rake kopbal zijn eerste treffer in de Keuken Kampioen Divisie.