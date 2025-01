Mike Verweij onthult het miljoenenbedrag dat Ajax van West Ham United verlangt voor Brian Brobbey

West Ham United onderneemt een serieuze poging om Brian Brobbey los te weken bij Ajax, zo bevestigen ook het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. Een transfer is voor de Amsterdammers alleen onder bepaalde voorwaarden bespreekbaar.

Volgens De Telegraaf is de kans op een vertrek van Brobbey toegenomen nu het binnenhalen van het andere doelwit, André Silva, Portugese spits van RB Leipzig, behoorlijk gecompliceerd blijkt.

"Die transfer lijkt om financiële redenen niet haalbaar", aldus Verweij. The Hammers zouden nu dus vol inzetten op Brobbey, maar de twee partijen stoeien onder andere over de constructie van de transfer.

West Ham zou aanvankelijk hebben gedacht aan een huurconstructie, maar dat is voor Alex Kroes en Ajax onbespreekbaar. Daarom hebben de Engelsen nu een andere invulling in gedachten.

"Op tafel ligt nu een voorstel om de Ajax-speler een half jaar te huren met een verplichte koop in de zomer", weet Verweij. Een koopoptie lijkt geen mogelijkheid, alleen een koopverplichting behoort tot de opties. Volgens Tim van Duijn, clubwatcher namens Voetbal International, 'is de kans groot dat hij gaat'.

Ajax heeft al een concrete transfersom in het hoofd. "West Ham United moet daarbij rekening houden met een transfersom van circa dertig miljoen euro vast en vijf miljoen euro aan eenvoudig te realiseren bonussen", onthult Verweij. "Een eerdere indicatie van Olympique Marseille, dat bereid was 25 miljoen euro voor Brobbey te betalen, werd direct als onvoldoende bestempeld."

Ajax betaalde in de zomer van 2023 ruim 16 miljoen euro om Brobbey terug te halen van RB Leipzig. Inmiddels staat de teller op 148 officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin de spits goed was voor 52 doelpunten en 26 assists.