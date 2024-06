Mike Verweij noemt bedrag dat Ajax moet overmaken aan OGC Nice voor Pablo Rosario

OGC Nice verlangt een bedrag van 4 à 5 miljoen euro voor Pablo Rosario, zo zegt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De 27-jarige controleur ligt nog tot medio 2025 vast bij de nummer vijf van het afgelopen Ligue 1-seizoen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Rosario op 8 liefst miljoen euro, maar mogelijk gaat Nice dus met minder akkoord.

Francesco Farioli, de kersverse trainer van Ajax, wil Rosario dolgraag meenemen naar Amsterdam. Dinsdag meldde Verweij al dat de Nederlandse recordkampioen Rosario een contractvoorstel tot medio 2028 heeft gedaan.

Rosario heeft dat eerste voorstel volgens Verweij echter al naast zich neergelegd. Het verschil tussen vraag en aanbod is namelijk nog 'behoorlijk'. "Het is de verwachting dat Rosario’s zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez op korte termijn een tegenvoorstel doet", zo schreef de journalist.

Een dag later geeft Verweij in de populaire podcast van de ochtendkrant een update over de huidige situatie. Ajax is in afwachting van een tegenvoorstel vanuit Rosario’s entourage. “Als ze het idee hebben dat ze eruit gaan komen, moet er onderhandeld worden met Nice. Daar heeft hij nog een jaar een contract.”

Verweij speculeert ook over de transfersom die Nice wil ontvangen. “Hij is destijds voor zes miljoen euro overgenomen van PSV. Nu heeft hij nog een eenjarige verbintenis, dus ik denk dat Ajax hem wel voor vier of vijf miljoen euro moet kunnen oppikken.”

Onder Farioli speelde Rosario vorig seizoen 34 officiële wedstrijden. Aanvankelijk genoot de Nederlander geen basisplek, maar die veroverde de enkelvoudig international na de negende speelronde.

Vanaf dat moment startte Rosario slechts vijf keer niet in de basis. Farioli bleek groot liefhebber van zijn multifunctionaliteit. Hij speelde als rechtsachter, verdedigende middenvelder en sporadisch zelfs als centrale verdediger.

