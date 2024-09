Mike Verweij krijgt boos telefoontje na het 'achterhouden' van nieuws over Ajax

Ajax-trainer Francesco Farioli gebruikte de interlandperiode voor een break van zes dagen waarin hij in Italië was, maar dat nieuws bracht weinig teweeg in de Nederlandse media. Mike Verweij ontving daarover een kritisch telefoontje, nadat De Telegraaf een jaar geleden wel groot nieuws maakte van de trip naar Ibiza van toenmalig Ajax-coach Maurice Steijn.

"Ik kreeg afgelopen week een belletje van iemand die zei: 'Ik heb jullie niet gehoord over de zes dagen dat Farioli in Italië was!'", zo onthult Verweij vrijdag in de podcast Kick-off. "'Toen Maurice Steijn twee dagen naar Ibiza ging was het land te klein.'

Verweij legt uit wat het verschil volgens hem is. "Dat heeft inderdaad allemaal met resultaten en op zo'n moment de gunfactor te maken."

"Farioli zal ook even moeten bijtanken", gelooft Verweij. "In een interlandperiode kan dat, omdat er dan heel veel jongens weg zijn."

Verweij vorig jaar over Steijn

Verweij nam het een jaar geleden overigens ook al op voor Steijn. “Hij is de afgelopen 3 maanden 24 uur per dag met Ajax bezig geweest... Hij krijgt de ene na de andere tegenslag te verwerken. Misschien is het ook wel eens lekker om even uit te waaien op Ibiza. Kunnen wij ook wel gebruiken", aldus Verweij in de podcast een jaar geleden.

Steijn zelf begreep ook weinig van de kritiek. "Bij bijna alle clubs is het gebruikelijk om in de interlandperiode een paar dagen vrij te zijn", zei de toenmalig Ajax-coach. Korte tijd later, op 23 oktober 2023, werd Steijn ontslagen.