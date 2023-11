Mike Verweij: ‘Hij is na Ajax - Feyenoord echt niet meer serieus te nemen’

Zaterdag, 18 november 2023 om 00:21 • Mart van Mourik

Mike Verweij is niet te spreken over de handelwijze van Jan Bluyssen. De manager competitiezaken van de KNVB wilde per se dat het gestaakte Eredivisie-duel tussen Ajax en Feyenoord eerder dit seizoen binnen drie dagen uitgespeeld werd om competitievervalsing te voorkomen, maar daardoor werd wel de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam verzet. Onbegrijpelijk, vindt Verweij.

Op zondag 24 september werd de Klassieker bij een 0-3 tussenstand definitief gestaakt nadat Ajax-fans meermaals vuurwerk op het veld hadden gegooid in de Johan Cruijff ArenA. Op aandringen van Bluyssen werd de wedstrijd op woensdag 27 september uitgespeeld, maar daardoor moest Volendam tot 2 november wachten om tegen Ajax te spelen.

“Jan Bluyssen, de competitieleider, die is na Ajax - Feyenoord niet meer serieus te nemen”, zo stelt Verweij in de podcast Kick-off wanneer de uitschakeling van Volendam in de TOTO KNVB Beker ter sprake komt. Afgelopen donderdag ging de ploeg van trainer Matthias Kohler

met 1-0 onderuit op bezoek bij amateurclub Excelsior Maassluis. In dat duel moest men het stellen zonder Calvin Twigt, die tegelijkertijd met Jong Oranje van Jong Gibraltar won (1-0).

“De Klassieker moest en zou binnen drie dagen ingehaald worden, anders zou er sprake zijn van competitievervalsing. Volendam was daar de dupe van en Jan Smit heeft in die zin ook behoorlijk uitgehaald naar de KNVB. De kleine club is weer het slachtoffer.”

“Kijk, Volendam wilde in september tegen Ajax spelen, omdat de Amsterdammers toen nóg dieper in de crisis zaten”, vervolgt Verweij. “Nu zie je wat er gebeurt: er moet een bekerwedstrijd gespeeld worden op het moment dat er een speler (Twigt, red.) opgeroepen wordt voor Jong Oranje.”

“Het is gewoon belachelijk. Ajax stelde bijvoorbeeld na het incident met Etienne Vaessen voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk zelfs op zondag of maandagochtend al in te halen. Maar dat wilde de KNVB niet. Nu wordt het duel op 6 december uitgespeeld.”

“Het is wel krankzinnig dat Ajax - Feyenoord onmiddellijk moet worden afgemaakt. Volendam is gewoon de dupe geworden en het is weer een voorbeeld dat een kleine club bij de KNVB gewoon de klos is”, besluit Verweij.